Ремонт «здоровых» магистралей и улицы из ям. Беглов похвалил дорожников на фоне проблем в отрасли

Санкт-Петербург, Октябрь 13 (Новый День, Екатерина Попова) –Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил торжественное мероприятие в честь всероссийского Дня работников дорожного хозяйства. Губернатор выразил удовлетворение функционированием отрасли, отметив высокую интенсивность ремонтных работ, хотя ряд дорог в Петербурге годами не могут привести в нормативное состояние. Вызывают вопросы и сроки проведения ремонта. В этом году массовая замена дорожного полотна пришлась на сырую осень, что причиняет неудобства автомобилистам в условиях увеличения транспортного потока и к тому же вызывает сомнения в долговечности таких дорог.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства Петербурга. Глава города высоко оценил труд специалистов дорожно-строительной отрасли, вручив от своего имени почетные грамоты и благодарности, а также отметив, что 77% городских дорог уже приведены в нормативное состояние.

«Александр Беглов поблагодарил всех специалистов дорожно-строительной отрасли за высокий профессионализм и преданность делу, отметив, что они – единая команда, работающая в интересах Петербурга», – сообщает пресс-служба Смольного.

Шесть лет без ремонта

Несмотря на позитивные цифры, озвученные губернатором, проблемы дорожного хозяйства в Петербурге носят массовый характер и не решаются годами. Примером может служить Ситцевая улица, огромные ямы которой стали символом халатного отношения руководства города к инфраструктурным объектам. Ежедневно на Ситцевой застревает до 20 машин, однако уже четыре года власти не могут отремонтировать улицу. Решить проблему не помогло и личное вмешательство губернатора Александра Беглова в 2019 году во время визита в Приморский район. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды», в настоящее время ремонт проблемного объекта запланирован на 2024 год, и то, если будет выделено финансирование.

Эксперты подчеркивают, что Ситцевая – не исключение, и проблема носит системный характер. Горожанам приходится годами бороться за то, чтобы улицы были отремонтированы, но не всегда это приводит к результату.

«Ситуация на этой улице не единичный случай по Петербургу, – отмечает руководитель общественной организации «СПб.Авто» Святослав Данилов. – Есть множество дорог в ужасном состоянии, на которых долгие годы не делают ремонт. В этом случае я могу посоветовать местным жителям бороться за благоустройство самостоятельно».

Источник фото: «Мегаполис»

Оставьте как было!

В то время как действительно проблемные участки годами ожидают внимания Смольного, в городе предпочитают ремонтировать дороги в относительно нормальном состоянии. Примечательно и то, что массовый старт дорожных работ в Петербурге пришелся на осень, когда погода сырая, а пассажиропоток увеличен. Показателен ремонт Шуваловского проспекта, деньги на ремонт которого, по мнению автомобилистов, потрачены зря.

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Неудобство автомобилистам доставил и ремонт на Пулковском шоссе. Горожане опаздывают на работу, а туристы – в аэропорт из-за перекрытой дороги. Специалисты планировали окончить работы 20 октября, однако позже были озвучены новые сроки – 29 октября.

Очевидно, что обещание Беглова привести в нормативное состояние не менее 85% дорог к 2024 году пока что приносит горожанам лишь неудобства. Магистрали стоят в пробках, а качество ремонта в условиях постоянных дождей вызывает вопросы.

Примечательно и то, что Беглов упомянул федеральную программу «Безопасные дороги», в рамках которой Санкт-Петербург получает софинансирование для развития дорожно-уличной сети. Программа неоднократно использовалась для пиара чиновников Петербурга, однако, как отмечают СМИ, по сути является инструментом контроля за нецелевым использованием средств на ремонт дорожного полотна.

Зачастую в регионах за бюджетные деньги ремонтируются дороги, которые используются мало, однако ведут к элитным поселкам с дачами чиновников. После старта программы «Безопасные дороги» ситуация изменилась к лучшему, и в регионах появлялись действительно безопасные магистрали массового использования. Таким образом, включение в программу Северной столицы является не заслугой, а, скорее, знаком недоверия петербургским чиновникам.

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