Бельский проигнорировал жалобы петербуржцев, которых не пустили в ЗакС на собрание по КРТ

Зарегистрированные участники Общественного штаба по Комплексному развитию территорий (КРТ) в Петербурге не смогли попасть на заседание в ЗакСе. В четверг, 13 октября, в сети появились видеокадры, на которых запечатлена перепалка общественников с сотрудниками охраны прямо у входа в здание петербургского парламента.

«Спикер Законодательного собрания Петербурга чинит препятствия для попадания на заседание членов общественного Совета по вопросу реновации, который он же сам и избрал», – прокомментировали ситуацию эксперты ТГ-канала «АНП – агентство политических новостей».

На записи слышно, как охранник заявляет, что якобы «работает по списку» и пропускает всех «утвержденных» для участия в заседании штаба горожан. Однако женщина, в свою очередь, утверждает обратное.

«Меня выбрали жители (для участия в заседании штаба – прим. Ред.), я есть в списках общественного штаба. Вам что еще нужно от меня?» – возмутилась она.

Все дальнейшие просьбы связаться с «руководством» сотрудник охраны игнорировал, либо ссылался на необходимость наличия «электронного доступа», чтобы пройти непосредственно внутрь Мариинского дворца.

СМИ обращали внимание, что спикер Заксобрания Александр Бельский, будучи одним из «сторонников» резонансного закона о «Комплексном развитии территорий», пытался сформировать «карманный» общественный совет по внесению изменений в скандальный «закон о КРТ», который ранее был инициирован губернатором Александром Бегловым и поспешно принят депутатами.

Таким образом, как писали журналисты, создавалась иллюзия работы над последствиями негативной активности горожан вокруг ключевых положений «реновации», который в первоначальной редакции не исключал переселения жителей «хрущевок» из благоустроенных районов на окраины.

Также примечательно, что фотоотчет с заседания штаба по КРТ был опубликован в связанном со спикером парламента телеграм-канале. Правда, упоминания об общественном резонансе вокруг ситуации со штабом или фактах недопуска людей до участия в обсуждении «реновации» в посте Бельского нет.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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