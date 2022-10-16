Сотрудники приложения ЯRUS составили список классических и необычных достопримечательностей Санкт-Петербурга

Не так просто назвать свои любимые места и достопримечательности в таком городе, как Санкт-Петербург, который называют музеем под открытым небом. С этой непростой задачей справились сотрудники социальной сети ЯRUS.

Любовь Янина, старший менеджер по работе с блогерами ЯRUS

«Помимо стандартных туристических символов Петербурга, меня привлекают нетипичные места. Например, лютеранская церковь Анненкирхе нравится своей необычной историей и атмосферой. Кроме того, там проводятся интересные выставки и концерты».

Наталья Арсеньева, HR-менеджер ЯRUS

«С точки зрения архитектуры нравится Казанский собор, но бывать там не люблю – слишком много народа. Для прогулок часто выбираю Михайловский сквер возле одноименного замка. С удовольствием хожу на мюзиклы в театр ЛДМ».

Евгений Столяров, специалист системной поддержки ЯRUS

«Весь центр Санкт-Петербурга для меня одна сплошная достопримечательность. Гуляю по проспектам и переулкам, любуюсь парадными и непарадными пейзажами. Особое место в череде архитектурных памятников исторического центра города занимает Исаакиевский собор. Меня с детства постоянно тянет подняться на верхний ярус и полюбоваться крышами домов родного города».

Надежда Дмитриева, менеджер по работе с блогерами ЯRUS

«Петербург – это одна большая достопримечательность! Чего только стоят дворы и парадные – отдельный вид искусства. Меня всегда восхищали разводные мосты Петербурга, особенно Дворцовый».

Наталья Андреева, технический писатель ЯRUS

«Моя любимая культурная достопримечательность в Санкт-Петербурге – буддийский дацан. Это здание не вписывается в общий архитектурный и культурный ансамбль Петербурга, но этим и привлекает».

Александра Нехорошева, специалист по рекламе ЯRUS

«Для меня все, что связанно с Петербургом, априори является культурным. Выделю архитектуру старого города, мосты, храмы и соборы. Главная отдушина – походы в театры. Люблю эту атмосферу спокойствия и умиротворения. Очень нравится новое здание Мариинского театра».

В приложении ЯRUS всегда найдутся интересные события культурной жизни Санкт-Петербурга, а также билеты в театр, на концерты, выставки и на другие мероприятия.

Санкт-Петербург, Анна Макрецкая

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