В Эстонии несколько тысяч человек остались без света из-за шторма

В Эстонии штормовой ветер стал причиной нарушения энергоснабжения. В результате без света остались около четырех тысяч домохозяйств. Об этом сообщает компания Elektrilevi.

Из-за непогоды пострадали в основном западные приморские районы. На берегу Финского залива скорость ветра при порывах достигала 30 м/сек. Штормом с домов срывало крыши и валило деревья, были повреждены линии электропередач, автомобили и уличные конструкции.

Метеослужба объявила штормовое предупреждение первого уровня по всей стране. Ожидается, что ветер стихнет только к середине понедельника.

Тем временем, в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В городе частично закрыта дамба Комплекса защитных сооружений от наводнений, передает «Интерфакс».

Таллин, Зоя Осколкова

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