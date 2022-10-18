Беглов оказался на 19 месте в рейтинге АПЭК по активности в соцсетях на фоне проблемной мобилизации

Губернатор Петербурга Александр Беглов оказался на 19-м месте в рейтинге «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) по активности глав регионов в социальных сетях. Отмечается, что в фокусе внимания аудитории на минувшей неделе были публикации на тему частичной мобилизации, а также специальной военной операции (СВО).

Первые пять позиций ожидаемо заняли главы Москвы, Белгородской области, Чеченской Республики, Самарской и Иркутской областей. По сообщениям СМИ, в этих регионах частичная мобилизация проходит успешно.

«Первое место в рейтинге занял С.Собянин (1). Позиции Р.Кадырова (3), Д.Азарова (4), И.Кобзева (5) остаются по-прежнему высокими. Активность в соцсетях нарастили В.Гладков (2) и А.Никитин (7). Позиции в топ-10 сохраняют А.Клычков (6), А.Текслер (8), Д.Артюхов (9), Р.Минниханов (10)», – констатировали эксперты АПЭК.

В Санкт-Петербурге ситуация с мобилизационной кампанией, очевидно, обстоит гораздо хуже, чем в других регионах. Даже среди глав регионов со «средними позициями» (с 11 по 73) Беглов уступил многим коллегам, оказавшись на 19 месте.

Для главы второго в России города федерального значения такие показатели сложно считать «образцовыми». Вероятно, петербургский градоначальник не спешит распространять информацию о частичной мобилизации по причине грубых нарушений, допущенных военкоматами в ходе призывных мероприятий.

С начала объявленной президентом России мобилизации в Петербурге были зафиксированы сотни случаев нарушения прав граждан. СМИ писали, что Северная столица показала провальные результаты во время мобилизации – начиная от незаконных методов вручения повесток и угроз в адрес горожан и заканчивая задействованием для раздачи уведомлений о необходимости явиться в военкомат социальных работников и учителей. Также в городе устраивались санкционированные градоначальником облавы на резервистов, а накануне был уволен глава мобилизационного управления петербургской администрации.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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