В лесу под Петербургом нашли скелет человека в одежде

В Санкт-Петербурге обнаружили человеческие останки. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Скелет человека был найден в Красносельском районе города в лесу неподалеку от садового некоммерческого товарищества «Макаровец». О страшной находке сообщили правоохранителям.
На место прибыла следственно-оперативная группа. На скелетированных останках еще сохранилась одежда. Кроме того, на черепе в височной области криминалисты обнаружили отверстие неизвестного происхождения.
Скелет отправили на экспертизу. Специалисты устанавливают личность и возможные причины смерти этого человека.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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