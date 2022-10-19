В лесу под Петербургом нашли скелет человека в одежде

В Санкт-Петербурге обнаружили человеческие останки. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Скелет человека был найден в Красносельском районе города в лесу неподалеку от садового некоммерческого товарищества «Макаровец». О страшной находке сообщили правоохранителям.

На место прибыла следственно-оперативная группа. На скелетированных останках еще сохранилась одежда. Кроме того, на черепе в височной области криминалисты обнаружили отверстие неизвестного происхождения.

Скелет отправили на экспертизу. Специалисты устанавливают личность и возможные причины смерти этого человека.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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