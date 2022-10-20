«Никто достраивать не собирается»: Пригожин заявил, что Смольный не намерен радовать горожан новыми станциями метро

Петербург давно не видел открытия новых станций метро. Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, стоит ли верить обещаниям губернатора Александра Беглова по возведению новых вестибюлей «подземки».

Несколько месяцев назад власти Петербурга представили план по открытию новых станций метро, расписанный на годы вперед. Открытие некоторых из них неоднократно сдвигалось. В разговоре с «Невскими новостями» Евгений Пригожин сделал неутешительный прогноз относительно этой ситуации.

«Метро, насколько я понимаю, никто достраивать не собирается. Кстати, немаловажен тот факт, что и вся задолженность перед работниками старого «Метростроя» еще до конца не выплачена», – отметил предприниматель.

В Петербурге активно ведется съемка фильма о губернаторе. В производстве есть сюжет, в ходе которого Беглов якобы спускается в шахту и беседует с метростроителями. Пригожин только посмеялся над этим моментом. По словам бизнесмена, в свое время он сам предлагал градоначальнику пообщаться с бастующими рабочими, однако Беглов «побоялся выйти из кабинета».

Во время интервью с Пригожиным обсуждалось еще несколько тем. Среди них уборка снега и мусора, частное инвестирование, частичная мобилизация в Петербурге. Полную версию материала читайте на сайте издания «Невские новости».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»