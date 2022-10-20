Возле школы в Петербурге задержали пьяного мужчину с автоматом

В Санкт-Петербурге неподалеку от школы задержали мужчину с автоматом. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка Росгвардии.

Задержание произошло в Калининском районе города. 51-летний гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, с оружием наперевес ходил возле школы. В учебном заведении нажали кнопку тревожной сигнализации.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и задержали мужчину.

«По предварительной информации, автомат является охолощенным», – говорится в сообщении. Задержанного доставили в отделение полиции.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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