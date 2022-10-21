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Пятница, 21 октября 2022, 16:01 мск

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Под Мурманском перевернулся автобус с пассажирами

Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В Мурманской области автобус с пассажирами попал в аварию. Есть пострадавшие.

Как сообщает региональное управление МЧС, ДТП произошло на трассе Мишуково – Снежногорск. Рейсовый автобус, следующий их Снежногорска в Мурманск, опрокинулся при съезде в кювет.

«На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось 18 пассажиров, из них семь несовершеннолетних. Есть пострадавшие», – говорится в сообщении МЧС.

На месте работают спасатели, бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Причины аварии выясняются.

Мурманск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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