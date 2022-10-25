По инициативе Беглова родители будут платить за питание школьников на 35% больше

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание с членами городского правительства по вопросам школьного питания. По его итогам было принято решение выделить 9 миллиардов рублей на финансирование питания для льготных категорий учащихся, заявил глава города. Это треть от финансовых затрат на этот сектор в текущем году. О том, какая судьба ждет нельготные категории школьников, которые составляют почти половину от общего числа, Беглов и чиновники умолчали. А между тем, увеличение затрат на льготников означает автоматическое повышение цен на школьные завтраки и обеды для всех остальных минимум на 30%.

Система закупки школьного питания выстроена таким образом, что госконтракт заключается по единой цене и для льготных, и для нельготных категорий школьников. До 2022 года правительство Санкт-Петербурга самостоятельно устанавливало единый тариф на завтраки, обеды и комплексные обеды, на основе которых районные администрации проводили тендеры. Питание льготников оплачивается из бюджета, за остальных же детей платят их родители по установленному правительством тарифу.

В 2022 году эти тарифы губернатор Беглов повышал дважды. Сперва 1 января прошла плановая индексация, составившая порядка 8%. Затем 1 апреля тарифы выросли еще на 30%, якобы в связи с ростом цен. Второе повышение Смольный анонсировал как временное, к июлю оно якобы должно было аннулироваться, что указывалось в губернаторском распоряжении. Но на сегодняшний день повышенные тарифы все еще действуют.

О том, что Беглов не собирается снижать цены стало ясно уже в середине июля. Тогда на портале города был опубликован проект постановления об очередном скачке тарифов с 1 января 2023 года – дополнительно на 35%. По отдельным позициям рост составлял еще больше. Так, цена на обед ученика кадетского класса должна превысить 450 рублей – в процентном соотношении рост тарифа за 2022 год составил бы почти 140%.

Столь резкий скачок цен вызвал широкий резонанс в обществе. Народное недовольство действиями Беглова взялась гасить вице-губернатор Ирина Потехина.

«В этот проект заложена максимально возможная сумма. С высокой вероятностью она будет откорректирована. Речь идет о затратах бюджета, – уточнила Потехина. – Поставщик один и тот же, и тот, кто кормит за счет бюджета и из маминого кошелька. Когда мы даем большую подушку безопасности поставщику социального питания, ему гораздо проще будет удерживать цены в коммерческой части», – заявила чиновница.

О какой корректировке шла речь не совсем ясно. Вероятно, Потехина имела ввиду снижение цен при проведении торгов. Однако это снижение никоим образом не отражается на ценах, по которым платят родители нельготных категорий школьников, так как они оплачивают обеды по установленному правительством тарифу. Таким образом, единственная возможность реальной корректировки цен – это изменение тарифа.

Объявленное Бегловым повышение расходов на льготное школьное питание более чем на треть может означать, что анонсированные в июле тарифы на 2023 год будут приняты и слова Потехиной о корректировке, мягко говоря, не соответствовали действительности. Подконтрольные Смольному СМИ также озвучивают только позитивную сторону – рост расходов на льготные завтраки и обеды. О том, что всем остальным петербуржцам придется платить за питание своих детей больше на 35%, чиновники и городские СМИ упорно умалчивают.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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