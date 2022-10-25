Предложение Беглова увеличить штрафы за незаконные свалки усугубит коррупцию в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов предлагает увеличить штрафы для юридических лиц за организацию несанкционированных свалок до 700 тысяч рублей. Однако новые штрафные санкции не решат основной проблемы – возникновения стихийных свалок, количество которых выросло в четыре раза с момента прихода Беглова на должность губернатора. Меры, связанные с увеличением штрафов, в реальности лишь поспособствуют усилению уровня коррупции: предпринимателям будет выгоднее «дать на лапу», чем оплатить штраф в городскую казну.

Без статистики, без сроков

По данным районных администраций Петербурга, в городе располагаются порядка 134 незаконных свалок, однако точно подсчитать их количество в Смольном не могут. Даже несмотря на наличие карт с указанием мест, где находятся несанкционированные свалки, составленных журналистами на основе открытых данных, районные чиновники не могут сориентироваться. Речь, в частности, идет об администрации Красногвардейского района, что позволяет допустить аналогичную ситуацию и в других районах Петербурга.

Сотрудники издания «Комсомольская правда» составили карту с адресами известных свалок Петербурга, которая включает сроки плановой ликвидации. Как выяснилось, у представителей Смольного нет даже приблизительного определения сроков решения проблем по ряду объектов. Более того, по некоторым адресам, несмотря на составленные планы, рекультивационные работы не ведутся по неизвестным причинам.

Во время недавнего эфира на телеканале «Санкт-Петербург» журналисты заявили, что из пяти несанкционированных свалок, обнаруженных сотрудниками телеканала еще три года назад, в процессе рекультивации находится лишь одна. Остальные в том или ином виде продолжают существовать, как, например, свалки на Октябрьской набережной или у железнодорожных путей на Народной улице.

Одной из основных проблем, препятствующих ликвидации несанкционированных свалок в Петербурге, является низкий темп работ. В Смольном открыто признают неспособность городских служб оперативно реагировать и предпринимать действенные меры по устранению незаконных свалок.

Так, глава Невского района Алексей Гульчук заявил о 42 новых местах складирования отходов, однако до конца года в планах чиновников значится ликвидация лишь четырех.

Примечательно, что на городском портале жалоб «Наш Санкт-Петербург» чиновники Невского района в ответ на обращения горожан по поводу несанкционированных свалок обозначают приблизительные сроки устранения проблемы как не ранее, чем в 2025 году, так как она «не требует безотлагательного принятия мер».

Источник: gorod.gov.spb.ru

Мусорная коррупция

Неспособность городских властей избавиться от свалок может свестись к коррупционной составляющей. Экоактивисты Выборгского района сообщили об обнаружении фактов завышения цены по госконтракту на ликвидацию свалки на Московском шоссе. По словам председателя экологической общественной организации «Зеленый фронт» Сергея Виноградова, фактическое расстояние от мусорного полигона до несанкционированной свалки было увеличено в два раза, а вместимость используемой техники значительно превышала заявленный объем перевозимого мусора.

Известны случаи перемещения ТКО с официальных мусороперерабатывающих заводов Петербурга на площадки в Ленобласти. Так, в 2020 году с подконтрольного Смольному ГУП «МПБО-2», находящегося в консервации, произошло передислоцирование определенных объемов ТКО в пригородные леса. Причиной в СМИ называли высокую стоимость переработки мусора на фоне дешевизны и простоты «избавления» от отходов в ближайшей лесополосе. В отношении экс-руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил обращения с ТКО и нанесения вреда окружающей среде.

Петербуржцы систематически пытаются обратить внимание городских властей на существующие проблемы с вывозом ТКО, однако наладить прямой диалог между ответственными комитетами и обществом крайне затруднительно. Например, на вышеупомянутом портале обращений горожан к представителям региональных властей «наш Санкт-Петербург» отсутствует возможность составления жалоб на несанкционированные свалки – данного раздела просто не существует. Все подобные обращения попадают в раздел «Мусор на газонах (крупногабаритные объекты/железобетонные изделия)», что «замыливает» реальную картину. Сегодня на портале насчитывается более пяти тысяч подобных жалоб, однако отделить проблематику несанкционированных свалок от некачественной работы коммунальщиков практически невозможно.

Примечательно, что на момент вступления в должность губернатора Александра Беглова в 2018 году в Петербурге фиксировалось 1180 незаконных свалок, тогда как сегодня их количество увеличилось минимум в четыре раза. Становится очевидно, что увеличение суммы штрафа за организацию незаконных свалок не поможет в борьбе с их фактическим существованием, а лишь поспособствует усилению уровня коррупции в данной сфере. Предпринимателям будет выгоднее давать взятки интересантам и «кураторам» отрасли, чем платить увеличившуюся сумму штрафа в городскую казну.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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