«Водоканал» вновь сдвинул сроки реализации проекта канализационного коллектора на Петровском острове

Жители элитных жилых комплексов на Петровском острове в Петербурге будут обеспечены канализационными сооружениями лишь к концу 2024 года. Представители ГУП «Водоканал» рассказали, что в ближайшие два года строительства коллектора сточные воды будут перенаправлены на Северную станцию аэрации для очистки.

Начиная с момента активного освоения острова застройщиками, Смольный системно не предусматривал обеспечение новых ЖК системой очистных канализаций. В результате сточные воды сливались напрямую в водоемы. «Водоканал» обещал начать строительные работы по очистному коллектору еще в 2021 году, однако сроки были сдвинуты на два года.

В ГУП «Водоканал» во вторник, 25 октября, рассказали, как будет проходить строительство канализационного коллектора на Петровском острове в Петербурге. По информации издания «Фонтанка», работы планируется окончить к концу 2024 года. Все сточные воды с острова будут перенаправлены на очистные сооружения Северной станции аэрации. Сегодня они напрямую сливаются в Ждановку и Малую Неву без очистки.

Активная застройка Петровского острова началась еще в 2014 году. Застройщики предлагают приобрести апартаменты в элитных ЖК, расположенных на острове, таких как The One, Grand View, «Петровская Ривьера» и других. На стадии планирования и активной стройки находится еще ряд комплексов, доступных очень обеспеченным покупателям. При этом ключевой вопрос отведения и очистки сточных вод долгое время не был проработан. Несмотря на заявления губернатора города Александра Беглова о том, что сначала необходимо обеспечить районы новой застройки сначала необходимой инфраструктурой, а потом уже строить жилье, на Петровском острове проблема долго не решалась.

Примечательно, что «Водоканал» планировал начать реализацию проекта канализационного коллектора для Петровского острова в октябре 2021 года. Сроки его сдачи обозначались декабрем текущего года. Однако определить подрядчика для предстоящих работ по подключению канализации Петровского к общей системе очистки удалось лишь в июле 2022 года. Стоимость работ составит 1,87 млрд рублей, а за ее реализацию возьмется ООО «СТС».

В связи с переносом сроков начала реализации проекта сдвинулись и сроки его сдачи, причем происходило это, как минимум, дважды. По результатам конкурса подрядчиков сроки сдачи были установлены на июнь 2024 года. В последнем опубликованном сообщении «Водоканала» сроки сдвигаются на конец 2024 года.

Петербуржцы в комментариях под публикацией «Фонтанки» были шокированы фактом беспрепятственного слива отходов в водоемы, припомнив заявления «Водоканала» о прохождении всех канализационных стоков города через очистные сооружения. Также они призвали наказать ответственных за выдачу разрешений на застройку Петровского острова чиновников.

«Как же так? Несколько лет назад Водоканал рапортовал, что все городские канализационные стоки проходят через очистные сооружения. Вопрос и к тем, кто выдал разрешение на строительство при отсутствии возможности подключения данных домов к канализации. Так можно было?» – возмутился один из комментаторов.

Стоит также отметить неуклонно снижающиеся в последние годы темпы строительства в Петербурге. По данным издания «Деловой Петербург», объемы жилого строительства за последний год снизились до 1,1 млн квадратных метров, а стоимость жилья, наоборот, увеличилась на 16,7%.

Таким образом в Петербурге за время нахождения Беглова на должности губернатора усугубились проблемы не только с недостаточным обеспечением инфраструктурой, но и сократились темпы строительства нового жилья, внушительно увеличив стоимость возможности улучшить жилые условия горожанам.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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