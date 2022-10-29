Такого как Меньшиков: петербуржцы выбрали лучшего губернатора

Активисты попытались выяснить, кого жители Санкт-Петербурга считают самым лучшим губернатором. Как оказалось, работа действующего градоначальника Александра Беглова пришлась не по вкусу многим петербуржцам.

Общественное движение «Петербург – город перемен!» выяснило, кого петербуржцы считают лучшим губернатором. Оказалось, что большинство жителей города считают лучшим первого генерал-губернатора Александра Меньшикова, ближайшего сподвижника императора Петра I.

«А ведь он управлял городом аж 300 лет назад, когда после основания здесь еще толком ничего не было», – указали активисты.

Общественники подчеркивают, что под строгим контролем Александра Меньшикова строился Петербург, Петергоф, Кронштадт и другие ближайшие города. В самом Петербурге появлялись корабельные верфи и пушечные заводы. До сих пор одна из самых ярких традиций культурной столицы – полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости – была введена именно Александром Меньшиковым.

«Сейчас дела с коррупцией в Санкт-Петербурге обстоят куда сложнее. Культурная столица входит в топ самых коррумпированных городов России. Количество уголовных дел за взяточничество растет с каждым годом», – рассказали активисты.

В 2019 году было зафиксировано 73 преступления за взятки, в 2020 – 109, а в прошлом году было возбуждено 181 уголовное дело. Активисты отметили, что в 2022 году лишь за полгода зафиксировано почти 100 взяток и похоже, что городские чиновники всеми силами стараются побить собственный антирекорд.

«И при этом что мы видим вокруг? Город постепенно превращается в руины. Реформы с грохотом проваливаются и превращают жизнь людей в ужас. А цены на то же метро становятся даже выше, чем в Москве. И на фоне всего этого губернатор снимает кино о самом себе, выделяя на это миллионы рублей. Явно не лучшее время, чтобы заниматься самолюбованием», – добавили активисты.

Источник фото: Pr Scr https://vk.com/gorodperemen_spb

Напомним, СМИ неоднократно обращали внимание на любовь губернатора Александра Беглова сопоставлять себя с фигурой императора Петра I, основавшего Петербург. Петербуржцы подчеркивали, что это не приносит авторитета градоначальнику, который лишь за последний год провалил две реформы – мусорную и транспортную.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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