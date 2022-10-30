Петербуржцы вспомнили про «касочный режим» на фоне стабильно обрушающихся фасадов

В центре Санкт-Петербурга произошло очередной частичное обрушение лепнины одного из исторических зданий. Такие происшествия уже стали нормой для Северной столицы, а местные жители благодаря безучастной позиции губернатора Александра Беглова вынуждены наблюдать за тем, как постепенно умирает история города.

Вечером 29 октября на тротуар рухнула часть фасада дома № 16 на Караванной улице около Дома кино. В результате случившегося никто не пострадал, хотя место достаточно оживленное, а рядом расположен вход в ресторан. По информации СМИ, управляющая компания в ближайшее время должна будет провести работы по предотвращению дальнейшего обрушения, однако, как отмечают в социальных сетях, Петербург продолжает постепенно «осыпаться».

Комментируя ситуацию, петербуржцы с сожалением признают, что именно так постепенно осыпается в Северной столице вся красота и культурный слой. При этом чиновники Смольного продолжают медлить с решением проблемы, в связи с чем местные жители вновь задаются вопросом об отставке действующего губернатора Александра Беглова. Некоторые пользователи с иронией отмечают, что для градоначальника виноватыми в разрушении исторических зданий Петербурга, по всей видимости, окажутся сами горожане, которые «сами не убирают и не реставрируют».

Также комментаторы вспомнили про необходимость введения «касочного режима», ведь, если зимой на головы прохожих падают ледяные глыбы, то осенью – фасады зданий. Инциденты подобного характера в Петербурге происходят настолько часто, что местные жители уже называют это «стабильностью», подчеркивая, что именно так умирает история города.

По мнению пользователей Сети, «слуги народа» в лице чиновников городской администрации уже открыто игнорируют проблему сохранения исторического наследия Северной столицы, несмотря на призыв граждан начать принимать меры по реставрации городских зданий. При этом, как напоминают комментаторы, петербуржцы продолжают платить взносы на капитальный ремонт, которого по факту нет.

Обрушения фасадов для Петербурга уже стали нормой. Ранее местные жители предрекали лишь дальнейшее разрушение исторических зданий при губернаторе Беглове, а также выражали уверенность в том, что никаких положительных сдвигов в данном направлении ожидать не стоит до тех пор, пока глава региона не покинет занимаемую должность. Стоит отметить, что аварийные здания и «украшающая» их зеленая сетка также негативно влияют на туристическую привлекательность города, ведь из опасений за собственное здоровье люди из других регионов постепенно перестанут интересоваться исторической частью Северной столицы и посещать город с прежней частотой.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»