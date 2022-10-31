Обеспечения петербургских бомбоубежищ не существует даже «на бумаге» – местные власти давно забыли про гражданскую оборону

На подземные объектах гражданской обороны Петербурга из-за довольно непростого ландшафта должны регулярно проводиться «техосмотры», а запасы бомбоубежищ в принципе должны на постоянной основе обновляться. Судя по госзакупкам, власти города во главе с губернатором Александром Бегловым давно забыли про эти жизненно важные объекты и не «вспомнили» даже после напоминаний президента.

19 октября был издан и опубликован ряд документов, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе о мерах безопасности в субъектах Федерации. Так, несмотря на степень готовности и вводимый режим в конкретном регионе, абсолютно все губернаторы должны были обеспечить безопасность военных, транспортных объектов и объектов гражданской обороны, к которым относятся и бомбоубежища. В Санкт-Петербурге эти самые объекты гражданской обороны, судя по закупкам, уже давно никем не контролируются и вряд ли смогут кого-то обезопасить при возникающей угрозе.

Безопасность и правила эксплуатации объектов гражданской обороны регулируются в России специальным нормативным документом. В идеале ежегодно на региональном уровне в соответствии с этими правилами предусматривается бюджет, который должен идти на обновление всех тех «запчастей», которые в бомбоубежищах города могут быть уже «просрочены». Так, например, существует как минимум 6 различных видов воздушных фильтров для объектов гражданской обороны (запрещенных к применению в мирное время) и у каждого свой срок годности- от 1 до 5 лет. Если какого-то фильтра в какой-то момент не окажется в наличие, под угрозой окажется жизнь и здоровье граждан. Точно такая же история с фильтрами для воды, продуктами и всеми остальными жизненно важными вещами.

Для того, чтобы посмотреть, как именно обеспечены бомбоубежища Санкт-Петербурга, достаточно просто изучить сайт госзакупок на поставку комплектующих для объектов гражданской обороны. Их там крайне мало. В октябре производил закупку товаров для пополнения запасов камерный музыкальный театр «Санкт-ПетербургЪ опера» на полмиллиона рублей. В августе подобную закупку совершил «Петербургский метрополитен» на 4 млн рублей, в мае он же на 327 тысяч. В июле дважды размещал лоты по «Техникум автосервис» – на 200 и 122 тыс. рублей. Рационы питания поставлялись за 2022 год вообще один раз – в апреле в технический колледж управления и коммерции.

Увы, это практически полный список бюджетных организаций, которые после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года обратили внимание на безопасность. Причем нужно обратить внимание на то, что крупнейшие лоты были размещены именно петербургским метрополитеном, который, похоже является чуть ли не единственным по-настоящему подготовленным объектом гражданской обороны в Санкт-Петербурге.

При этом ответственность за подготовку города несет губернатор Петербурга Александр Беглов. Именно он наделен полномочиями по обеспечению выполнения упомянутых выше указов президента РФ от 19 октября и должен был вести подготовку заранее – Петербург – город федерального значения, в котором проживает 5 млн жителей и располагается он в непосредственной близости от границ с недружественными России государствами. Кроме того, по заявлениям самого губернатора Беглова, наполняемость бюджета в 2022 году идет с опережением, а доходная часть этого бюджета намного выше запланированной ранее.

Что же делает Смольный в подобных условиях? Занимается показухой. 24 октября губернатор Беглов принимает участие в заседании рабочей группы Госсовета для того, чтобы 25 октября Смольный опубликовал список районов города, куда следует эвакуироваться при наступлении опасности. При этом ни одной новой закупки на обеспечение этой самой безопасности на сайте Госзакупок так и не появилось…

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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