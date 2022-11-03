Подписанному на ПМЭФ – не верить. Смольный нарушает собственные договоренности сразу после завершения форумов

Представители Смольного признали во время суда с одним из инвесторов, что подписание соглашения в рамках ПМЭФ не может препятствовать заключению других соглашений на тот же проект с другими инвесторами. Грубо говоря – бумажки, подписанные властями Петербурга на форуме с участием президента РФ, остаются «простыми бумажками» без юридической силы.

В сеть утекла аудиозапись с одного из судебных процессов, на котором представитель истца – инвестора пытается отстоять свое право на реализацию инвестиционного проекта в городе Санкт-Петербурге. Ответчиком выступает Смольный, а на записи слышны реплики представителей Комитета по инвестициям и Комитета по финансам. В качестве аргумента юрист истца предоставляет суду соглашение, подписанное в рамках Петербургского Международного Экономического Форума – вроде бы та самая «бумажка», которая по-булгаковски должна быть «броней», просто так ее разорвать нельзя, однако у ответчика находятся свои аргументы. Представитель Комитета по финансам фактически подтверждает, что в рамках ПМЭФ могут быть заключены несколько соглашений с несколькими разными инвесторами на один и тот же проект на одной и той же территории:

Инвестор: Вы считаете подписание на ПМЭФ с любыми лицами в любом количестве в одних и тех же территориях возможно?

Комитет по инвестициям Смольного: Нет ответа

Инвестор: Вы считаете это возможным? Да или нет?

Комитет финансов Смольного: Выход из переговоров считается добросовестным если между сторонами не соглашения об эксклюзивности.

Инвестор (утвердительно): Значит, я правильно понял, что, заключение на ПМЭФ любых соглашений на одну и туже территорию считается добросовестным поведением города.

Таким образом можно считать, что при правлении Александра Беглова все инвестиционные соглашения, которые ежегодно подписываются в рамках ПМЭФ властями Петербурга, можно считать «филькиными грамотами», которые ни на что не влияют. Нужно отметить тот факт, что подобные соглашения обычно заключаются либо в присутствии губернатора города, либо им самим.

В этой связи можно обратить внимание еще на один аспект – это индекс инвестиционной привлекательности региона, на который очень серьезно влияет именно ежегодный ПМЭФ, считающийся одним из главных экономических мероприятий в стране. Вряд ли кто-то мог вообразить, что на форуме, где присутствует сам президент Российской Федерации, будут разрывать соглашения в одностороннем порядке, причем не со стороны инвесторов, а именно со стороны представителей власти. Таким образом все эти «сотни миллиардов», в которых измеряются результаты форума для каждого региона, можно тоже считать ничтожными цифрами.

Интересно, что примеров разрыва инвестиционных соглашений, заключенных на ПМЭФ, немало. Например, на предпоследнем форуме, прошедшем в июне 2021 года, было подписано соглашение с компанией «Технониколь» по строительству завода по производству минеральных изоляционных материалов, однако проект так долго находился в подвешенном состоянии, что в итоге компания перенесла сего в ОЭЗ Новгородской области. Тогда же было подписано соглашение с УК «Бюро имущественных операций» на реконструкцию «Красного треугольника». Год спустя правительство Санкт-Петербурга решило, что реконструкцией объекта займется другой инвестор – ООО «Глоракс».

Есть примеры и более ранние – например подписанное соглашение с «Аэроэкспрессом», про которое все «забыли» с приходом к власти Александра Беглова. Существовали и соглашения по строительству платных путепроводов на участках скоростных железных дорог в Славянке и Колпино, которые так и не были реализованы, скоростной трамвай от Кировского завода до Красного Села, про который тоже довольно быстро все забыли после смены власти в Смольном.

Так что на суде представителем Комитета финансов было озвучено лишь то, что на самом деле и так очевидно – в Смольном к подписанным соглашениям относятся несерьезно и готовы предоставлять проекты и территории даже там, где уже есть договоренность с инвестором.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»