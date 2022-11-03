Готовы оказать помощь участникам боевых действий из Петербурга – Герой России Трошев

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин выделил 1,5 миллиона рублей на помощь петербуржцам, призванных для участия в спецоперации на Украине.

Средства бизнесмен перевел на банковский счет «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», которая далее будет распределять их среди петербургских призывников. Об этом написал в своем обращении глава Лиги Андрей Трошев.

«В «Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» были направлены средства в размере 1 500 000 рублей, и мы, в свою очередь, готовы оказать помощь петербуржцам, участникам боевых действий в рамках СВО.

От лица нашей организации выражаем благодарность Евгению Викторовичу Пригожину за поддержку Родины в столь нелегкое время», – приводит полный текст сообщения героя России пресс-служба компании «Конкорд».

В заключение Андрей Трошев призвал всех жителей Северной столицы, которые столкнулись с трудностями или попали в сложную ситуацию в рамках частичной мобилизации, обращаться за материальной поддержкой в его организацию по адресу: veteransleague@yandex.ru.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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