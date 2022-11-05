Все деньги в трубу. Петербуржцы требуют от Смольного отчета о потраченных на уборочную технику средствах

Жители Санкт-Петербурга высмеяли сотрудников коммунальных служб, «разгонявших» образовавшуюся лужу на одной из улиц города метлами и воздуходувом. Комментируя такие методы уборки, петербуржцы интересуются, где вся та специализированная техника, о закупках которой регулярно отчитываются чиновники Смольного, и, соответственно, потраченные на нее бюджетные средства.

В минувшую пятницу в социальных сетях опубликовали видео, на котором сотрудники коммунальных служб Петербурга убирают скопившуюся воду на проезжей части метлами и воздуходувом. Ряд пабликов уже назвал коммунальщиков «героями дня», которые ведут борьбу с лужей на дороге.

Источник: группа «Петербург – город перемен» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Северной столицы в комментариях сразу же обратили внимание, что такие примитивные методы уборки указывают на возможные признаки коррупции в профильных комитетах Смольного. Как иронично отмечают пользователи, видимо, именно на эту «технику» и потратили бюджетные деньги чиновники администрации губернатора Александра Беглова.

Некоторые комментаторы провели параллель с известной советской кинокомедией «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», в которой звучит крылатая фраза «все уже украдено до нас». Горожане напоминают, что Комитет по благоустройству регулярно выкладывает посты и отчитывается о том, какое количество новой техники и специализированного оборудования дополнительно закуплено городом для уборки улиц и сколько десятков миллионов на это потрачено, однако по факту ситуация не меняется в лучшую сторону.

Также петербуржцы предлагают ответственным службам заранее думать о более качественной укладке асфальта и своевременном обслуживании системы ливневой канализации, чтобы в будущем исключить возникновение подобного рода ситуаций.

Стоит отметить, что проблема неудовлетворительного состояния так называемых «ливневок» беспокоит жителей Северной столицы уже не первый год. Еще в 2019-м по личному поручению губернатора Беглова был сформирован перечень из 17 проблемных участков, однако на сегодняшний день программа практически не сдвинулась с места. Администрацию градоначальника неоднократно критиковали за возникновение «потопов» после обильных дождей, а местные активисты выражали уверенность в том, что проблема связана, в том числе, с низкими темпами модернизации систем и сокращением расходов на соответствующие цели.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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