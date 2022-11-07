Смольный игнорирует массовую поставку опасных продуктов в школы и детсады Петербурга

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор оштрафовал на 130 тысяч рублей крупнейший частный комбинат «Артис-Детское питание». Штрафы выписаны по итогам проверки на производстве предприятия в поселке Бугры Всеволожского района. Причиной стали грубые нарушения при организации производства пищевой продукции для школ и детских садов. За год опасную для здоровья детей еду на комбинате выявляли неоднократно, но ответственные за соцпит чиновники Смольного проблему игнорируют.

Информация о двух штрафах на 100 тысяч и на 30 тысяч рублей размещена в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Штрафы были выписаны Роспотребнадзором еще 20 июня 2022 года, но на 7 ноября так и не были оплачены.

Согласно Единому реестру проверок Генпрокуратуры РФ, именно 20 июня закончилась внеплановая проверка на главном производстве «Артис-Детское питание» в Буграх. В частности, на анализы отправлялась продукция предприятия, однако подробности об итогах инспекции отсутствуют.

В 2022 году Роспотребнадзор уже неоднократно фиксировал нарушения у «Артис-Детское питание». Так, при проверке 10 июня на складе комбината на проспекте Культуры были выявлены опасные рыба и молочные продукты. 10 октября был повторный забор проб молочной продукции на производстве в Буграх, и Роспотребнадзор вновь выявил нарушения.

Таким образом, Роспотребнадзор уже неоднократно выявлял использование комбинатом «Артис-Детское питание» некачественной продукции при организации питания в детских садах и школах. Наказание ограничивается штрафами, размер которых явно не соответствует финансовым возможностям предприятия. При годовой выручке в более чем 3,1 миллиарда рублей, штрафы в 100 тысяч рублей и менее выглядят ничтожно. По большому счету, комбинату может быть значительно выгоднее поставлять дешевую и некачественную продукцию на сотни соцобъектов и платить минимальные штрафы, нежели тратить деньги на качественные, но более дорогие продукты.

Ответственные за социальное питание чиновники тем временем предпочитают игнорировать проблему. Ни ответственный за соцпитание вице-губернатор Валерий Москаленко, ни глава Управления соцпитания Алена Мироненко ни разу не заявляли о поставках некачественной продукции. Исходя из их публичных заявлений, может сложиться ложное впечатление, что никаких проблем у петербургского соцпита нет. А между тем «Артис-Детское питание» ранее уже уличался Федеральной антимонопольной службой в картельных сговорах. В том числе с участием петербургских чиновников, но дело в очередной раз ограничилось штрафами.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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