В Кронштадте подросток пырнул ножом одноклассницу в школе

В Кронштадте 13-летний мальчик напал на свою одноклассницу и ударил ее ножом. Девочку госпитализировали.

Как сообщает портал NevaToday, инцидент произошел на уроке рисования. Во время ссоры подросток вытащил нож и ударил ученицу в плечо.

Пострадавшую доставили в больницу с резаной раной. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни девочки ничего не угрожают.

Родители школьницы обратились в правоохранительные органы. Полицейские выяснят мотивы подростка.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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