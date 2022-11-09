В Кронштадте подросток пырнул ножом одноклассницу в школе

В Кронштадте 13-летний мальчик напал на свою одноклассницу и ударил ее ножом. Девочку госпитализировали.
Как сообщает портал NevaToday, инцидент произошел на уроке рисования. Во время ссоры подросток вытащил нож и ударил ученицу в плечо.
Пострадавшую доставили в больницу с резаной раной. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни девочки ничего не угрожают.
Родители школьницы обратились в правоохранительные органы. Полицейские выяснят мотивы подростка.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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