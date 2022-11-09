Эксперт рассказал о возможных планах петербургских властей по повышению тарифов платной парковки

Сейчас парковка в городе на Неве в платной зоне обойдется в 100 рублей в час, однако уже в вскоре ее цена может вырасти в разы.

Зону платной парковки в Санкт-Петербурге продолжат расширять. Ее стоимость будет расти так же, как это было в свое время в Москве, заявил член общественного совета «Росавтодора», автомобильный и дорожный эксперт Игорь Моржаретто.

«Абсолютно точно: тарифы тоже будут расти так же, как и в столице – иначе смысла от этих зон никакого не будет. Нужно понимать, что, в первую очередь, это сделано для того, чтобы разгрузить дороги и «пересадить» людей на общественный транспорт», – сказал он в интервью «Сенсаций.Нет».

Стоит подчеркнуть, что зону платной парковки начали расширять при губернаторе Александре Беглове. Только в ноябре она охватила еще шесть муниципальных округов. При этом в городе на Неве полностью отсутствует вторая составляющая подобных проектов – развитие общественного транспорта. Если в Москве параллельно с платной парковкой строили МЦК и МЦД, открывали новые станции метро, меняли троллейбусы на электробусы, делали транспортную инфраструктуру более доступной и удобной с одновременным введением гибких тарифов, то в Санкт-Петербурге за это же время только запретили маршрутки и заставили перевозчиков покупать газовые автобусы. Все это в Смольном громко назвали «Новой моделью транспортного обслуживания» и продолжили расширять зоны парковки.

Журналисты также обратили внимание на различие подходов, которые используют в Москве и Петербурге. Так, на сайте столичных парковок указано, сколько зарабатывается денег и куда их направляют. В то же время на аналогичном петербургском ресурсе информации о тратах этих средств не размещают.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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