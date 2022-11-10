В Смольном продолжают списывать снежный коллапс минувшей зимой на «аномальные» снегопады

В Смольном в очередной раз указали на якобы аномальные снегопады в ходе обсуждения проблем и ошибок в работе профильных комитетов и городских служб прошлой зимой. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной подготовке коммунальщиков к предстоящему зимнему сезону. По словам чиновника, погодные условия при ограниченном количестве снегоприемных и снегоплавильных пунктов стали одной из главных причин возникновения трудностей при уборке улиц и образования огромных снежных «хребтов» в разных районах Северной столицы.

«Предыдущая зима была наполнена самыми различными событиями. В основном конечно же они носили такой достаточно критический характер. <…> Одним из главных недостатков, вызвавшим большое нарекание жителей и неудобства, – это длительное нахождение так называемых хребтов на местах временного складирования снега, в том числе и в центре города. Хочу напомнить, что количество выпавших осадков снежных было выше нормы. Мы пережили целую серию залповых снегопадов, когда время на уборку было сокращено. Количество наших снегоплавильных пунктов и снегоприемных пунктов было достаточно серьезно ограничено», – отметил Повелий в беседе с журналистами.

При этом петербургский чиновник констатировал, что минувшая зима вскрыла немало недостатков в работе коммунальных предприятий, ответственных за уборку улиц и внутриквартальных территорий, а также профильных ведомств. Он добавил, что по поручению губернатора Александра Беглова была проведена достаточно серьезная работа над ошибками и предпринимается целый ряд мер для того, чтобы «минимизировать все неудобства, которые несет зимний сезон».

Напомним, 1 ноября в рамках круглого стола «Готовность города к зиме» в эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель городского Комитета по благоустройству Василий Пониделко признал, что никаких аномальных снежных осадков зимой 2021-2022 года в Северной столице не выпадало. Об этом же говорили синоптики, отмечая, что количество выпавшего снега в минувшем зимнем сезоне находилось в пределах климатической нормы.

В СМИ неоднократно обращали внимание, что в аппарате губернатора Беглова всячески пытаются списать управленческие ошибки, ставшие причиной прошлогоднего снежного коллапса, на непогоду. Также в Смольном ранее намеревались переложить ответственность за некачественную уборку коммунальщиками снега и наледи на автолюбителей, транспортные средства которых якобы препятствовали работе спецтехники.

Информационные источники отмечали, что коммунальные предприятия Санкт-Петербурга оказались не готовы к выпадению первого снега утром 6 ноября. На улицах мегаполиса, несмотря на предупреждения синоптиков, работало всего лишь 113 единиц снегоуборочной техники. В итоге в города на Неве возросло количество ДТП.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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