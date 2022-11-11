Формализм и несвоевременность: почему в Санкт-Петербурге исчезают объекты культурного наследия Пожары наносят ущерб деревянному зодчеству, а время и климат – каменному

Петербуржцы обеспокоены состоянием исторических деревянных домов в пригороде. Так, Курортный район известен обилием уникальных дворянских и купеческих дач, построенных в начале XX века. Однако на сегодня часть построек утрачены, а многие оставшиеся находятся в неудовлетворительном состоянии. Особенно большой ущерб деревянным строениям наносят пожары. При этом город не может разобраться даже с проблемами объектов культурного наследия в самом центре Петербурга.

Правоохранители Петербурга отказались возбуждать уголовные дела по факту разрушения трех памятников архитектуры. В их числе – деревянная дача Максимова в Ломоносове. Она была построена в 1892 году, к апрелю 2022 года ее собирались отреставрировать. Однако этого не произошло, а 29 апреля постройку уничтожил пожар.

По данным Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), на территории Петербурга расположено свыше 250 памятников деревянной архитектуры, около сотни из них находятся в критическом состоянии. Еще в 2017 году поднимался вопрос о том, что исторические деревянные постройки срочно нуждаются в мерах по сохранению. Примеров удачной реставрации и приспособления таких объектов пока немного. Как считают активисты, ситуация обусловлена формальным подходом к защите памятников.

«Есть обращения и в полицию, и в СК. Однако здесь видится банальный формализм, в том числе со стороны чиновников КГИОП. Проблемой начинают бумажно заниматься только тогда, когда уже «поздняк метаться», – пишет обозреватель интернет-издания «Версия».

При этом как чиновники, так и активисты нередко перекладывают вину на частных владельцев или инвесторов и арендаторов. Так, градозащитники с лета настаивают на изъятии Дачи Шауба у нынешнего владельца. Однако это означает выкуп ее у нынешних владельцев по рыночной цене. КГИОП предпочел обязать собственника через суд восстановить аварийную постройку в течение 3 лет.

Утрата подобных построек не побуждает к более активным действиям. В то же время крупные объекты культурного наследия разрушаются прямо в центре Петербурга в ожидании ремонта. Спасти их не помогают даже внушительные инвестиции, так как бизнес не получает должную поддержку со стороны города.

Например, в текущем году были анонсированы очередные планы по восстановлению корпусов Апраксина двора – одного из старейших и крупнейших рынков Петербурга. Компания GloraX подписала с городом соглашение о намерении вложить в это 50 млрд рублей до 2029 года.

В проекте собирается принять участие один из крупнейших собственников площадей Апраксина двора КЦ «Питер», который еще в 2018 году получил статус стратегического инвестора. На тот момент это была третья попытка реконструкции объекта. Компания собиралась приспособить для современного использования 21 постройку на территории рынка, но проект не получил хода, так как инвестору не передали здания для начала работ. До этого с чиновниками аналогично не смог договориться инвестор «Главстрой-СПб».

Ситуация с рынком показательна, подобный путь проходят многие ОКН в Петербурге. Здания могут годами дожидаться реставрации, но не получать ее даже при наличии инвестора или собственника из-за правовых нюансов.

В текущем году ситуацией с сохранением культурного наследия в городе заинтересовался Следственный комитет РФ. Внимание главы ведомства Александра Бастрыкина привлекли случаи сноса и частичного демонтажа исторических зданий. При этом ведомство собирается также проверить здания, где затянулись реставрационные работы и иные проблемные объекты. В том числе в список зданий, по которым запрошена информация, попали деревянные постройки – Дача Шауба и Дача Мюзера.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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