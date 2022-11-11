Переваренные макароны и котлеты с ароматом мяса. Из российских регионов вновь поступают жалобы на плохую больничную еду

Этой осенью по российским регионам вновь прокатилась волна недовольства больничной едой. Так, волгоградцы массово пожаловались на питание в медучреждениях вслед за жительницей города, которая написала обращение президенту РФ Владимиру Путину. Женщину возмутила странная котлета, которую она получила на обед в одной из больниц.

«То ли она из хлеба с ароматом мяса, то ли из риса», – написала она, приложив фото.

После этого случая волгоградцы, лежавшие в больницах, завалили СМИ сообщениями о некачественном питании в других медучреждениях, например, в больницах №5, №8, №25. Люди рассказали про котлеты с детский кулачок, супы с одной лишь картошкой, безвкусный чай. Они обратили внимание и на морально устаревшую посуду – всю в сколах и с потертыми рисунками.

Пациенты ковидного отделения больницы №8 пожаловались на сильно переваренные макароны и пресный суп на воде. А в больнице скорой помощи № 25 граждане сообщили о завтраке, состоящем из каши на воде, яйца и кружки чая.

В ноябре подобные жалобы пошли из других регионов. Так, в Кузбассе беременная пациентка пожаловалась на еду в гинекологическом отделении 11-й горбольницы. По ее словам, какао было похоже на цемент, рассольник отдавал рыбой, а овсяную кашу приготовили на воде. В Ульяновской области больничное питание раскритиковал депутат местного заксобрания Артур Котельников. По его словам, «невозможно людей так кормить, это недопустимо».

Оказалось, что подобные проблемы преследуют не только региональные лечебные учреждения. Похожие жалобы поступают даже из Петербурга. Так, пациенты Мариинской больницы заявили о скудном питании, из-за чего они постоянно испытывали голод.

Параллельно ряд региональных больниц начали сотрясать скандалы из-за выявления фальсифицированных продуктов питания, которыми кормят пациентов. Например, в одном из медучреждений Твери в составе сыра «Российский» нашли растительные стерины. По наличию этих стеринов можно судить о примесях растительного масла в животном.

А на заседании комитета заксобрания в Красноярском крае назвали удручающими цифры, свидетельствующие о том, что в больницы и детсады региона поставляется очень много фальсификата. Так, из более 4 тысяч исследований готовой продукции в 2022 году, несоответствия выявлены в 55% проб молочной и 45% проб мясной продукции. Кроме того, в 89 учреждениях (73% от поверенных) установили нарушения температуры режимов хранения продукции, а также отсутствие сопроводительных документов на нее. Также был зафиксирован оборот товара с истекшими сроками годности.

Одной из причин такого положения дел является устаревшая система организации питания, когда больницы вынуждены содержать целый штат поваров, буфетчиков и посудомоек, работу которых нужно финансировать и контролировать. В таком случае медучреждения не всегда успевают качественно провести проверку поступивших продуктов, позаботиться о разнообразии блюд и их вкусовых качествах.

Куда меньше негатива можно услышать от пациентов медучреждений, которые начали переходить на новую систему питания, когда в больницу привозят уже готовые блюда. В Москве данный подход внедряют достаточно давно. Он предполагает передачу услуг по организации питания на аутсорсинг частным компаниям и поставку в медучреждения уже готовых расфасованных блюд. При этом используется специализированный транспорт, поскольку крайне важно соблюдать температурный режим хранения и доставки такой продукции. Ранее представители столичного департамента здравоохранения заявляли, что новый принцип работы позволил снизить расходы медучреждений и заняться своими непосредственными обязанностями.

Особую актуальность такое питание приобрело во время пандемии коронавируса. Тогда же в больницы Москвы начали поставлять индивидуальные лечебные рационы, приготовление и упаковывание которых происходит в модифицированной газовой среде, чтобы ни один микроб не попал в еду, предназначенную для пациентов. Подача еды в форме индивидуальных лечебных рационов удобна пациентам, которые проходят обследование или лечение, поскольку им больше не нужно покидать палату, чтобы получить свою порцию: поднос с блюдами подают прямо до кровати.

Источник: severstolici.ru

Еду привозят в одноразовых термоконтейнерах, на которых указывается наименование и состав блюда, а также дата и время изготовления. Расфасовка блюд осуществляется строго по отделениям в соответствии с заявкой по диетическим столам. Поставщик обязан вовремя доставлять продукты.

Строго обстоит вопрос и с контролем качества. Частные компании, обслуживающие больницы, проверяют не только готовые блюда перед завозом в больницу, но и продукты, из которых готовят. Этим занимаются сотрудники производственно-логистических комплексов, куда изначально поставляется товар. Его закупку ведут у проверенных поставщиков, имеющих все необходимые разрешения и сертификаты.

Согласно новой схеме, пациенты питаются до пяти раз в день. Блюда они получают на основании истории болезни и рекомендаций лечащего врача. Однако вне зависимости от особенностей здоровья, все блюда обязательно являются легкоусвояемыми и содержат минимальное количество жира. Готовятся они с помощью варок, запекания или на пару.

Судя по отзывам, пациенты довольны новым подходом. Так, в перинатальном центре ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова отметили разнообразие меню, а питание в ГКБ №15 им. Филатова сравнили с ресторанным.

«В родильном отделении все чисто, современно и удобно. В послеродовом отделении, как в санатории. Приносят еду (очень вкусную и много). Приходят брать анализы (не надо бегать по кабинетам), моют в палате и туалете и выбрасывают мусор по три раза в день», – пишут в отзывах.

«Прилетела в эту больницу специально на плановую операцию из Екатеринбурга. Мне, как человеку из региона, которому есть с чем сравнить, показалось, что я была в лечебном санатории, а не больнице. Я не ожидаю от больниц шикарного сервиса и ресторанного питания, главное – это решить проблему со здоровьем, но я была поражена, насколько эта больница отличается от любой в Екатеринбурге! Чистые корпуса и палаты, на каждом шагу тебя сопровождают и информируют», – сообщает одна из посетительниц Филатовской больницы.

Тем, кто столкнулся с неквалифицированным лечением, плохой едой, неудовлетворительным состоянием палат и оборудования или другими проблемами, юристы рекомендуют сначала обращаться в администрацию самого лечебного учреждения. Если же претензии все-таки останутся не удовлетворены, тогда следует обратиться с жалобой в городской или областной отдел здравоохранения. Там обязаны рассмотреть обращение и направить ответ в течение месяца.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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