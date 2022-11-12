«Паркоматы оказались муляжом!» – в Адмиралтейском районе невозможно оплатить парковку

Приезжающие в Адмиралтейский район Петербурга, где с 1 ноября появилась зона платной парковки, сообщили о трудностях с оплатой через паркомат. По словам тех, кто пытался заплатить за стоянку, устройства «оказались муляжом» и не реагируют.

Зона платной парковки включает 153 улицы, 11 004 места для стоянки, из них 1100 – бесплатные места для инвалидов и их сопровождающих По данным Смольного, там установлено 52 паркомата для оплаты. Подрядчик, установивший паркоматы – ООО «БСТР», гендиректора которого Антона Кушнарева назвали близким к бывшему вице-губернатору Максиму Соколову и Комитету по транспорту – якобы это и помогло ему выиграть конкурс, несмотря на судебный запрет занимать руководящие должности до 2023 года.

Из бюджета Петербурга на расширение зоны платной парковки и оснащение ее выделили 27 миллионов рублей, что заставляет петербургских блогеров задать вопросы, куда они на самом деле оказались потрачены и кто ответит за некачественную работу.

«Они забыли, что деньги являются средством обмена услуг, некачественные услуги не стоят денег!» – заметила петербурженка Екатерина.

Некоторые обратили внимание и на другое последствие расширение зоны платных парковок на Адмиралтейский район – автомобилисты, приезжающие гулять по городу, паркуют машины на набережной Шмидта на Васильевском острове, перегораживая вид.

Василеостровцы опасаются, что со следующего года, когда в зону войдет и часть их района, желающими бесплатного места будут заставлены все дворы.

Зона платной парковки в историческом центре шестимиллионного города была бы полностью оправдана, если бы в Петербурге было все так же хорошо с общественным транспортом, как и в Москве – в столице действительно удобно приезжать в центр откуда угодно, но Петербург пока не может таким похвастаться, поэтому платную парковку жители города воспринимают только как попытку заработать на них, не дав ничего взамен, поэтому горожане потребовали от команды губернатора Александра Беглова отменить платные парковки в Адмиралтейском или изменить правила их работы.

Тем более, что граждане и так платят транспортный налог за правом пользоваться личным автомобилем, и отдавать дополнительные деньги за возможность ездить по своему городу далеко не все считают нормальным.

«У нас транспортный налог есть. Он рассчитывается по прогрессивному принципу. Круче машина – больше платишь. И это логично и справедливо. А тут и олигарх на Майбахе, и пенсионер на Жигулях – все без разбора по 100 рублей в час. Мне кажется это главным образом – вопиющая социальная несправедливость», – заметил администратор группы, посвященной парковкам.

После введения платных парковок в Адмиралтейском районе жителям Коломны стало негде ставить собственные автомобили, а процедура получения разрешения стала слишком сложная, так как требуется согласие всех собственников, а это может быть проблематично из-за того, что многие живут в других городах или даже за рубежом, рассказал мундеп округа Илья Киселев.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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