В аэропорту Петербурга задержали мужчину с 1 кг кокаина в желудке

Петербургские таможенники пресекли ввоз килограмма кокаина из Южной Америки. Наркокурьера с запрещенным веществом в желудке задержали в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Задержанный доставлял в Россию партию «жидкого» кокаина из Бразилии. Для этого он проглотил 32 контейнера с наркотиками. За это наркокурьеру обещали заплатить 300 тысяч рублей.

Кроме того, правоохранители задержали рядом с аэропортом Пулково гражданку России, которая получала наркотик и в дальнейшем продавала его на территории Санкт-Петербург. Именно она и являлась организатором канала контрабанды.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в крупном размере). Подозреваемые арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»