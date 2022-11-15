В Петродворцовом районе Петербурга дважды за неделю поменяли условия поставок продуктов в детские сады

В последний день октября администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга объявила пять тендеров на поставку продуктов в подведомственные детские сады общей стоимостью 116 миллионов рублей. Торги должны были завершиться в предстоящую пятницу, 18 ноября. Однако мероприятие перенесено на 10 дней. Это связано с тем, что чиновники уже дважды поменяли условия аукциона, причем без видимых оснований – в Единой информационной системе в сфере закупок отсутствуют запросы на разъяснения и жалобы в ФАС.

В понедельник, 14 ноября, проблемы с проведением тендеров на поставки продуктов в детсады возникли и в Пушкинском районе Петербурга. Участники торгов обратились в ФАС, указав на грубые нарушения в конкурсной документации, которые могут оказаться следствием коррупции.

Аналогичная ситуация сложилась в Колпинском районе. ФАС заблокировала все те же тендеры на поставку продуктов в детсады. В антимонопольном ведомстве также указали на возможную заинтересованность чиновников – они могут действовать в интересах компании «Артис-Детское питание», крупнейшего в городе поставщика продуктов в детсады. Предприятие уже дважды было уличено ФАС в картельных сговорах, в том числе с чиновниками.

Ранее в СМИ появилась информация об обысках в комбинате «Столовая №14», принадлежащем Смольному. Как сообщают СМИ, мероприятия проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. К делу может быть причастен экс-директор предприятия Сергей Злобин, уже осужденный по этой же статье, а также его сожительница Ольга Гапонова, действующий замглавы Управления социального питания Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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