Евгений Пригожин назвал мотивы противостояния губернатору Петербурга Беглову

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, почему выступает с открытой критикой в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее предприниматель подал два заявления в Генеральную прокуратуру, в которых призвал провести проверку в отношении градоначальника. Редакция газеты ВЕК.ру поинтересовалась, с чем связано такое решение.

Предприниматель заявил, что у него было на это две причины. Первая из них – желание улучшить жизнь петербуржцев.

«У меня есть два мотива: общественно значимый и личный. Первый – дать возможность петербуржцам жить в красивом, убранном, благоустроенном российском регионе под названием Санкт-Петербург», – сказал он.

Второй мотив Пригожин описал как «личный шкурный». И отметил, что ему немного стыдно озвучивать его.

«Это как в анекдоте: «Жизнь надо прожить так, чтобы в гроб не пришлось класть на живот. Потому что если положат на спину, то глаза будет щипать, когда люди будут писать на твою могилу», – сказал Пригожин.

При этом бизнесмен уточнил, что не имел ввиду Беглова. Его слова были о некоем плохом губернаторе Санкт-Петербурга.

«Всех денег не заработаешь. Все особняки на дочку в Каннах не запишешь. У каждого человека в жизни приходит время, когда он должен принести общественно-значимую пользу», – констатировал он.

Ранее предприниматель заявил, что чиновничья элита культурной столицы является представителями поколения олигархов-предателей. Они пошли против своей страны ради материальных благ и заграничной недвижимости.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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