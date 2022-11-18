«Смольный в истерике»: Пригожин о реакции властей Петербурга на разрешение об эксплуатации «ЧВК Вагнер Центра»

СМИ растиражировали новость о том, что «ЧВК Вагнер Центр» получил разрешение Госстройнадзора Петербурга на ввод здания в эксплуатацию.

Журналисты издания «ПитерНьюс 24» поинтересовались у предпринимателя Евгения Пригожина – получила ли его компания соответствующие документы. Также журналисты спросили, правда ли, что власти Петербурга всячески препятствовали появлению в городе «ЧВК Вагнер Центра».

В опубликованном пресс-службой компании «Конкорд» ответе, Пригожин уточнил, что Смольный еще не передал ему никаких документов.

«Но от прокуратуры поступила информация о том, что бумагами активно занимаются, и Смольный в истерике пытается срочно заткнуть эту дырку, поскольку ему дана на выполнение указаний всего одна неделя», – цитирует предпринимателя пресс-служба.

Ранее РИА Новости обнародовало информацию, что Госстройнадзор Петербурга выдал документ, согласно которому разрешается ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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