«Не по Сеньке шапка»: бизнесмен Пригожин назвал губернатора Беглова управленцем крайне низкого уровня

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, почему петербуржцы живут хуже москвичей, несмотря на «триллионный бюджет» города.

По мнению большинства жителей Северной столицы, рост доходов городского бюджета никак не влияет на их уровень жизни. Наоборот, увеличиваются цены на различные услуги. Журналисты издания «Невские новости» задали вопрос предпринимателю Евгению Пригожину, почему жизнь жителей города на Неве с каждым годом становится хуже.

«Александр Дмитриевич Беглов, по моему мнению, всегда был управленцем крайне низкого уровня, и максимальная его компетенция была, собственно говоря, на уровне управления Курортным районом. И то не как хозяйственника, а с точки зрения «тусовщика», доброго парня, который всем радостно улыбается, у которого день рождения в день рождения пионерской организации, и лучше нет, чем вместе весело поесть кильки и похохотать над пионерским костром. И так как Александр Дмитриевич был всегда таким веселым простачком, то, безусловно, должность губернатора Санкт-Петербурга ему, как говорится, «не по Сеньке шапка». Но я, поскольку нельзя было опозориться перед Родиной, и чтоб за державу не было обидно, конечно же, с первых дней, как только ему предложили занять кресло губернатора, сказал: «Попробуем сделать из ***** конфетку», – прокомментировал компетентность Беглова Пригожин.

Предприниматель также рассказал, как познакомился с градоначальником Северной столицы, как разочаровался в его работе и в какой момент отношения между ними стали натянутыми. Полную версию интервью Евгения Пригожина читайте на сайте издания «Невские новости».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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