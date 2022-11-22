ЗакС потратит более полумиллиона рублей на химчистку штор на фоне призывов «экономить каждый рубль»

ЗакС Петербурга потратит более полумиллиона рублей на химчистку штор в Мариинском дворце. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Исполнителю предстоит в течение года чистить порядка 3 тысяч кв. м. штор по заявкам, на исполнение которых предусмотрено до 10 дней. Вместе с тем недавно губернатор Петербурга Александр Беглов призывал «экономить каждый рубль» из бюджета в связи с непростой ситуацией в стране. В результате чиновники отказали в реализации ряда важных социальных инициатив, а ЗакС принял в качестве поправок в бюджет только те, которые были предложены лично градоначальником.

Во вторник, 22 ноября на сайте госзакупок была размещена конкурсная документация на исполнение работ по химчистке французских штор в Мариинском дворце. Речь идет о 3 тысячах квадратных метров полиэстеровых штор. На данную статью расходов в Законодательном собрании планируют потратить 555 тысяч рублей. Работы предстоит осуществлять в течение года по заявкам ЗакСа, на исполнение каждой из которых отводится до 10 дней.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о необходимости исполнять бюджет экономно и ответственно – «экономить каждый рубль». Позднее ЗакС отверг все бюджетные поправки на следующий год, включая выделение средств на поддержку спортсменов и бездомных животных. Исключение сделали лишь для поправок, внесенных самим Бегловым. Объяснением послужили «беспрецедентные вызовы», стоящие перед Россией.

Однако стремление Смольного и ЗакСа экономить, по всей видимости, касается только жизни простых петербуржцев. В вопросах выделения средств на «красивую жизнь» самих чиновников и депутатов речи о бережливости и ограничении своих «хотелок» речи не идет. СМИ сообщали, что, кроме вышеупомянутых внушительных расходов на чистку штор, власти Петербурга собрались «с размахом» отметить новогодние праздники – пригласить на корпоратив одного из самых не бюджетных эстрадных исполнителей Филиппа Киркорова. Не отказались они и от повышения собственных зарплат с начала следующего года и расходов на содержание ЗакСа.

За последнее время на сайте госзакупок были размещены тендеры, согласно которым в Смольном готовы потратить 6 млн рублей на закупку цветов, более миллиона рублей на закупку мебели для офиса в Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников, 7 млн рублей на мебель «для нужд» Смольного.

Ранее СМИ со ссылкой на открытые данные госзакупок сообщили о планах команды Александра Беглова выделить 34 млн рублей из городского бюджета для уборки снега и льда с крыш на территории двух резиденций губернатора – в Комарово и Солнечном. Также на закупку новой техники для петербургского парламента из бюджета потратят 63 млн рублей.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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