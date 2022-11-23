Стрельба произошла в гостинице под Петербургом, тяжело ранен правоохранитель

Сотрудник правоохранительных органов получил ранения в результате стрельбы в мини-гостинице в городе Кировске в Ленинградской области. Полиция разыскивает стрелявшего в следователя МВД мужчину.

Инцидент в мини-гостинице «Нева» произошел в ночь на среду, 23 ноября. В фойе отеля поссорились два постояльца. В какой-то момент один из них, 54-летний мужчина, достал травматический пистолет и начал стрелять в своего оппонента – 47-летнего следователя МВД, сообщают 78.ru и телеграм-канал Shot. Правоохранителя с ранениями головы, спины и кисти госпитализировали в тяжелом состоянии.

Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле BMW. Сотрудниками полиции приняты меры к его розыску и задержанию. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»