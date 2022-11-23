В Санкт-Петербурге БТР протаранил пассажирский автобус

В Санкт-Петербурге столкнулись бронетранспортер и пассажирский автобус. Пострадавших в этой аварии нет, но на дороге образовалась большая пробка.

ДТП произошло на пересечении улицы Песочной и Выборгского шоссе. Местные телеграм-каналы опубликовали видео с места событий. На кадрах, сделанных очевидцами, на дороге стоит два БТР, один из них врезался в автобус.

Бронемашина повреждений не получила, у автобуса пострадал кузов. Судя по видео, БТР на повороте догнал пассажирский транспорт.

По данным местных СМИ, никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»