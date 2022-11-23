От «Приморской» снова убрали ларек, ранее привлекший внимание Бастрыкина. Надолго ли?

Чиновники и полиция в очередной раз убрали незаконный ларек, который «торговцы» разместили напротив станции метро «Приморская».

Ранее на этой точке располагался другой торговый объект – несколько дней назад его ликвидировали после проявления внимания со стороны председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина к борьбе с нелегальной торговлей в Петербурге. Не успели чиновники сообщить об убранном незаконном павильоне, как на месте ликвидированного ларька появилась новая торговая точка. По мнению СМИ, подобные явления могут быть связаны с «играми» губернатора Александра Беглова на фоне повышенного интереса Бастрыкина к многочисленным проблемам Петербурга.

В Сети обратили также внимание, что в демонтаже нового ларька участвовал Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Также в ТГ-каналах сомневаются в том, что на месте убранного ларька в скором времени не возникнет новая торговая точка.

«Интересно, эта борьба будет длиться пока у торговцев запас ларьков не закончится?) А вообще, наконец-то сюда привлечено внимание, ездят чиновники, полиция и телевидение. Может, станет хоть немного больше порядка», – прокомментировал ситуацию ТГ-канал «Я любою Васильевский остров».

Ранее портал Glavny.TV рассказывал, что снести конструкцию на данной территории Бастрыкин поручал лично. Нелегальный торговый объект перекрывал петербуржцам свободный проход к метро, на него неоднократно поступали жалобы, однако Смольный решил бороться с нелегалами только после вмешательства СК.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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