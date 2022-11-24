В Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД 26 лет проработал с поддельным дипломом

В Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД сделал карьеру, благодаря поддельному диплому о высшем образовании. Уличить недобросовестного правоохранителя удалось лишь 26 лет спустя.

Обман вскрылся только в нынешнем году, когда в полиции начали сверять данные с архивами университета. Выяснилось, что в 1996 году мужчина принес в отдел кадров диплом о высшем образовании Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.

Документ позволил на тот момент стажеру продвинуться по службе и в результате получить звание майора. Когда подлог раскрылся, мужчину уволили из органов внутренних дел.

Экс-полицейский стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ему грозит лишение свободы на срок до одного года.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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