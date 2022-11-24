В Санкт-Петербурге суд назначил экспертизу по проекту Северного намыва

Практика создания намывов распространена по всему миру. Она эффективно служит цели развития территорий и дает возможность создавать новую инфраструктуру. Технология давно известна и в Санкт-Петербурге используется еще со времен Петра I. Однако Северный намыв на Васильевском острове, который в настоящее время находится в процессе создания, запомнится горожанам бесконечной чередой судов. Сначала пожаловались активисты, а теперь – застройщик – «Группа ЛСР».

21 ноября стало известно, что Куйбышевский районный суд назначил экспертизу в рамках рассмотрения дела о проекте нового намыва. Девелопер оспаривает выводы, к которым пришла общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ), проведенная ранее по заявлению местных жителей. Они считают, что создание Северного намыва негативно повлияет на окружающую среду. Экологи отмечают, что в проекте намыва нет необходимых расчетов и доказательств того, что проект безопасен и не приведет к неутешительным последствиям для акватории Невской губы. В ЛСР уверены – заключение общественной экологической экспертизы не имеет юридической силы и не может считаться доказательством нарушений.

«Судебная экспертиза призвана ответить на поставленные судом вопросы, в том числе о наличии или отсутствии в проекте нарушений. К ее проведению могут быть допущены только те эксперты, которые ранее не давали заключения и не высказывались относительно проекта. Кроме того, эксперты будут предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, что обеспечит объективность судебной экспертизы», – заявили в компании.

Безопасность и экологичность работ – далеко не единственный камень преткновения в истории со строительством намывов в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Ситуация обострилась из-за отсутствия на уже построенном Южном намыве необходимой социальной инфраструктуры и даже дорог. Неграмотная застройка и отсутствие внятного продуманного плана привели к тому, что тут проживает свыше 15 тысяч человек, которые вынуждены отдавать детей в детские сады и школы вдали от дома, и очень долго ждать своей очереди, чтобы попасть к врачу.

Отсутствие комплексного подхода к застройке намыва – одна из самых распространенных ошибок, допускаемых девелоперами. Однако ещё несколько лет назад в городе обсуждался амбициозный проект по созданию «Залива Островов», который не только предполагал строительство достаточного для нового микрорайона количества социальных учреждений, но и соответствовал всем нормам безопасности. Предложила к реализации проект компания «Зингер Девелопмент». Речь идет о создании автономного искусственного острова в нескольких километрах от известной всем петербуржцам башни «Газпрома» с последующей комплексной застройкой жилой, коммерческой и социально-культурной недвижимостью. Девелопер учел все ошибки коллег и на этапе проектирования отразил четыре школы, 12 детсадов, три объекта здравоохранения, а также спорткомплексы и учреждения культуры. На схематичном изображении, которое демонстрирует компания, видно, что отведенные под образовательные, спортивные и развлекательные учреждения кластер равномерно распределены по всей территории. Кроме того, экологи признали «Залив островов» безопасным. Реализация таких проектов могла бы решить серьезную проблему города – острый дефицит социальной инфраструктуры.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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