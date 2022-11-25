Петербуржец отсудил у коммунальщиков компенсацию за разбитый глыбой льда автомобиль

Петербуржец, чей автомобиль «поймал» огромную глыбу льда в феврале, выиграл суд у ЖКС №2 Центрального района – коммунальщиков обязали заплатить штраф в 50 тысяч рублей и компенсировать гражданину стоимость ремонта машины.

Как сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга, в феврале горожанин запарковал машину во дворах на улице Марата возле своего дома, но сорвавшийся с крыши огромный кусок льда проломил крышу «Мерседеса». Хозяин машины подал иск в суд, предъявив квитанции, говорящие об аккуратной оплате коммунальных счетов, и счет за ремонт на 120 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил его требования, присовокупив 50 тысяч штрафа для районного ЖКС, представители коммунальщиков в суд не явились.

Ранее с коммунальщиками успешно судилась пожилая петербурженка, упавшая прошлой зимой на скользком тротуаре и сломавшая руку в декабре 2021 года – суд постановил выплатить ей компенсацию в 100 тысяч рублей. Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что управляющая компания в тот день не выполняла свои обязанности и не обеспечила чистоту и возможность безопасно ходить по 7-й линии Васильевского острова.

В октябре еще один горожанин выиграл суд у коммунальщиков – минувшей зимой, которая стала антирекордом в плане качества уборки улиц и количества жалоб, он упал возле своего подъезда на скользкой дорожке, сломав малую берцовую кость и проведя в больнице более двух месяцев. Суд постановил взыскать с Жилкомсервиса № 2 Пушкинского района» 75 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Зима 2021-2022 ознаменовалась «снежным коллапсом» – несмотря на то, что обильные снегопады начались в предсказуемое время – в самом конце ноября, Смольный и подведомственные ему учреждения оказались не готовы к такому «резкому повороту» – первые дни календарной зимы горожане встречали в семичасовых пробках на Московском шоссе, а после были вынуждены подолгу «любоваться» огромными сугробами, перекрывающими самые красивые улицы города.

По травматизму и повреждениям имущества предыдущая зима тоже стала «рекордсменом»: врачи упоминали о десятках пострадавших в день, госпитализированных с повреждениями различной тяжести в декабре и январе.

Метеорологическая зима в Петербурге уже началась, а вместе с ней «вернулись» и уличные травмы из-за падений на льду – в четверг 24 ноября медицинская помощь понадобилась петербуржцу, который поскользнулся и упал возле станции метро «Улица Дыбенко», а неделей раньше травму голеностопа получил мужчина, упавший на обледеневшем Комендантском проспекте.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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