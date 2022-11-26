При Беглове в 4 раза выросло количество дисквалифицируемых бизнесменов

В Петербурге по итогам неполных 11 месяцев в 4 раза выросло количество дисквалифицированных бизнесменов, в то время как в Москве этот показатель уменьшился в 3 раза. Вместе с этим в Смольном отказываются от крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие города. Все это указывает на отсутствие диалога между бизнесом и чиновниками.

С января по ноябрь 2022 года в Петербурге в реестр дисквалифицированных бизнесменов был внесен 91 человек против 21 предпринимателя за полный 2021 год. Попасть в реестр можно лишь за повторное нарушение трудового законодательства, предоставление недостоверный сведений в ФНС. Попавшие в этот список не могут занимать должность или вести определенную деятельность. Срок исключения составляет от 6 месяцев до 3 лет и определяется профильными инстанциями.

Обратная ситуация наблюдается в Москве – там показатель уменьшился в 3 раза. В контексте столицы РФ цифры указывают на наличие диалога между властью и бизнесом и, как следствие, на постоянную модернизацию Москвы на всех уровнях.

В Петербурге диалога между властью и бизнесом нет. Команда губернатора Александра Беглова постоянно отклоняет важные для развития городской инфраструктуры проекты ради проталкивания лояльных бизнесменов. Например, одним из важных предложений было строительство туристического кластера в районе «Горской». Соглашение о намерениях было подписано еще на полях ПМЭФ-2021, однако с тех пор компания не может толком приступить к реализации проекта. В СМИ причиной этому называют бюрократию со стороны Смольного и лично Беглова, который препятствует всем городским проектам бизнесмена Евгения Пригожина.

Появление кластера в «Горской» дало бы городу новое место для притяжения туристов, налоговые пополнения в бюджет и сотни рабочих мест.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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