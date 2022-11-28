За долги «инвестиционного советника» губернатора Беглова Голованова петербуржцам еще долго придется расплачиваться

За время своей карьеры советник сделал множество спорных решений. В этом контексте нужно вспомнить запуск трамвайной линии «Чижик», неэффективный механизм работы ГЧП, завышение субсидий, потери инвесторов и пр. Все это обходилось Петербургу в «копеечку». Однако по какой-то странной причине Роман Голованов продолжает занимать свою должность.

На днях в Казани прошел V отраслевой форум по государственно-частному партнерству. В нем участвовали представители 34 регионов России. В том числе бизнесмены, инвесторы, представители власти, федеральных и региональных министерств и пр. В общей сложности, там было более 300 делегатов. Санкт-Петербург на этой встрече представлял советник губернатора Роман Голованов.

В программу форума вошли пленарные заседания и панельные дискуссии, посвященные реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в образовании, здравоохранении, ЖКХ, спорте и других направлениях. У Санкт-Петербурга была возможность проявить себя с экспертной точки зрения по ГЧП. Однако представитель для этого был выбран не из лучших. С именем Голованова связано множество спорных решений, за которые петербуржцам еще долго придется расплачиваться.

Начнем с того, почему Роман Голованов вообще был представлен на форуме в качестве эксперта. Свою трудовую деятельность в Смольном он начал в 2008 году под руководством Максима Соколова – в будущем председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Работа управленца у Голованова продвигалась с переменным успехом, пока не наступил 2019 год. Высказывается предположение, что чиновник вернулся в здание правительства Петербурга благодаря прошлым связям. Тогда Соколов готовился к переходу с поста генерального директора ПАО «ЛСР» на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. «Подстелив соломку» он и пригласил своих знакомых.

С января 2019 года по октябрь 2022 года Роман Голованов председательствует в городском Комитете по инвестициям, а в 2020-м становится советником губернатора. За время работы в комитете чиновника неоднократно критиковали в СМИ. Самый большой скандал связан с запуском трамвайной линии «Чижик». С самого начала для Петербурга ставились невыгодные условия государственно-частного партнерства. Однако Голованова этот факт не смущал. Прогнозировалось, что сделка приведет к выводу почти миллиарда рублей по схеме ГЧП. Однако на прошедшем форуме, ожидаемо, об этом сказано не было.

В целом механизм государственно-частного партнерства под надзором Комитета по инвестициям Голованова приобрел странную форму. Он неоднократно становился предметом обсуждения. В качестве «подкормки» служил факт непомерно завышенных субсидий из бюджета. Например, во время слушания городского бюджета на 2022 год депутат ЗакСа Мария Шишкина отметила большую разницу в представляемых из бюджета денежных средств для двух аналогичных проектов – ГЧП «Чижик» и ГУП «Горэлектротранс». Исходя из суммы выделенных средств, получалось, что один километр путей «Чижика» стоит в шесть раз дороже, чем у городского «Горэлектротранса».

Роман Голованов не может похвастаться экспертной работой с инвесторами. Большое число из них прекратили сотрудничество со Смольным. Все чаще стали возникать случаи, когда торги по крупным объектам культурного наследия проходили с участием только одного инвестора. Он получал ОКН «без конкурса». Например, как это было с «Дачей Кинга» и «Домом купца Елисеевых».

Признаки махинаций в комитете по инвестициям и команды Голованова правоохранители углядели только в мае 2021 года. Тогда была проведена служебная проверка. В ходе нее было установлено, что сотрудники инстанции фиктивно регистрировали данные в единой системе электронного документооборота и делопроизводства. Таким образом, они пытались скрыть сорванные сроки оказания государственных услуг. Не исключается возможность и того, что сотрудники Смольного и инвесторы могут быть причастны к пожарам в исторических зданиях Петербурга.

Результаты всех этих разбирательств и подозрений можем наблюдать уже сегодня. Роман Алексеевич продолжает работать в Смольном. Он занимает не последний пост при губернаторе Александре Беглове, представляет Санкт-Петербург на форумах, выступает в качестве эксперта и успешного руководителя на официальных мероприятиях. Все неудачи даже не скрываются, о них просто не говорят, чтобы не «ворошить осиное гнездо».

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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