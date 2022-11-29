Финские пограничники заявили о сотнях поддельных штампов в паспортах россиян

Власти Финляндии изучают сотни случаев подделки пограничных штампов гражданами России. Большая часть из них связана с выходцами с Кавказа.

Как сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE, в этом году было выявлено около 350 случаев подделки пограничных штампов, а также 88 случаев подделки карточек вида на жительства в ЕС.

По словам представителя пограничной службы Финляндии Матти Питкяниитти, это в несколько раз больше, чем было выявлено в прошлые годы. В основном мошенничество с документами связано с требованием Евросоюза по легальному нахождению по визе не более 90 дней за шесть месяцев при многократной визе, либо по срокам, указанным в краткосрочной визе.

«Большая часть людей, представивших этой осенью поддельные документы, являются выходцами из Северо-Кавказского региона России», – говорится в сообщении.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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