«Поставьте запятую сами». Новая выставка художницы Виолетты Пригожиной «Сохранить нельзя разрушить» посвящена культурному наследию

Петербургская художница Виолетта Пригожина на своей шестой персональной выставке поднимет острый вопрос сохранения памятников архитектуры и природных объектов для потомков. Ее картины отражают актуальные для Северной столицы проблемы и посвящены состоянию мировых архитектурных шедевров.

Выставка «Сохранить нельзя разрушить» откроется 4 декабря в галерее «Краски жизни». Она включает 16 полотен. В числе объектов, которые изобразила на них художница – уникальная лепнина в форме женских голов на доходном доме Шорохова. Здание на Большой Монетной, построенное в 1911 году, давно нуждается в капитальном ремонте. Еще три года назад с него начали отваливаться декоративные элементы, однако вместо ремонта женский маскарон лишь скрепили металлическими стяжками. Именно в таком виде Виолетта Пригожина и запечатлела один из них.

На другом полотне можно увидеть варварски уничтоженную в 2015 году архитектуру античного города Пальмира в Сирии. Автор выставки уверена, что упадок, разрушение и исчезновение прекраснейших созданий человечества требуют срочного вмешательства, и для этого необходимы воля, сила и желание помочь.

Пальмира на фото и глазами художника. Фото организаторов выставки

По мнению главы правления Санкт-Петербургского союза художников Андрея Базанова, сегодня есть не так много художников, которые в своем творчестве уделяют внимание теме сохранения культурного наследия. Он отмечает чуткое отношение Виолетты Пригожиной к сюжету и четко выписанные детали, что еще лучше доносит до зрителя мысль о вещах, важных для каждого.

«Подлинное творчество невозможно без внутреннего горения, увлеченности и последовательного восхождения к образу идеала. Все это очевидно в картинах художницы. Каждый из ее пейзажей, будь то руины разрушенной Пальмиры, заброшенная усадьба или мотив храма, который уже не восстановить, обладает редким для передачи даже профессиональными живописцами качеством осязаемости увиденных образов», – считает Андрей Базанов.

Примечательно, что Виолетта Пригожина – по образованию врач, и начала свой творческий путь художника сравнительно недавно. В феврале 2017 года она впервые начала брать уроки рисования, а в октябре состоялась ее первая выставка. Предыдущие выставки Виолетты Кировны отражали тему поэзии Серебряного века, импрессионизма и японского искусства. Новые работы художницы можно увидеть в галерее «Краски жизни» (Большой проспект Петроградской стороны 7/4) с 4 по 24 декабря. Выставочное пространство работает с 12:00 до 20:00 (со вторника по воскресенье).

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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