Пригожин призвал журналистов распространить вопросы для «прямой линии» с Бегловым

В пятницу, 2 декабря, состоится «прямая линия» с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Тем не менее задать градоначальнику вопрос у жителей Северной столицы не получится – сообщается, что эфир пройдет точно так же, как и в 2021 году, по заранее заготовленным вопросам.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин задался резонным вопросом, действительно ли проблемы петербуржцев будут озвучены в ходе «прямой линии». Бизнесмен решил сам собрать вопросы горожан. В своих соцсетях он обратился к новостным порталам с просьбой распространить эту информация, а также обратил внимание, что Беглов «штудирует все его заявления», поэтому проигнорировать вопросы будет сложно.

«Прошу журналистов распространить эти вопросы в надежде, что А.Д. Беглов их увидит и попробует на них ответить. Шансов, что он их не увидит, нет, так как Смольный штудирует все мои заявления. Если он «не увидит» эти вопросы, и мы не получим от него обратной связи, то, очевидно, Губернатор Санкт-Петербурга глух и слеп и нуждается в лечении органов слуха и зрения», – заключил Пригожин.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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