Петербуржцев ждут продолжительные снегопады. Город рискует «утонуть» в снегу

Синоптики обещают снежные выходные в Петербурге – с продолжением в будни. На следующей неделе ожидается увеличение количества осадков, а значит – и проблем для горожан. Прошедшие снегопады показали, что для Смольного снег этой зимой вновь стал «неожиданностью» – на городских улицах остро ощущается нехватка снегоуборочной техники и дворников.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о небольшом потеплении на ближайших выходных и начале снегопадов. Днем столбики термометров будут находиться на отметке от -2 до – 5 градусов, а ночью опускаться до -9. Уже в воскресенье в город вернутся снегопады и, по данным сервиса Gismeteo, надолго задержатся на петербургских улицах.

Источник: gismeteo.ru

Петербуржцы вновь столкнуться с последствиями неподготовленности администрации губернатора Александра Беглова к сезонным вызовам. Ноябрьские снегопады показали, что ошибки прошлогодней снегоуборочной кампании не были учтены. Так, в ноябре на городских улицах вновь не оказалось достаточного количества спецтехники, что спровоцировало серию ДТП на обледенелых, неубранных от снега дорогах.

К первому календарному зимнему дню в Смольном так и не смогли справиться с серьезным дефицитом дворников и механизаторов. Сообщалось, что общее количество свободных вакансий составляет более 5,5 тысяч, а проблему должны решить лишь к январю. На «уговоры» чиновников с обещаниями расширенного соцпакета и достойной заработной платы соискатели реагируют неактивно.

Кроме того, несмотря на регулярно возникавшие в прошлом сезоне «коллапсы» из перегруженной грязным снегом спецтехники на въезде в снегоприемные и снегоплавильные пункты, в Смольном не сочли нужным увеличить их количество. Более того, СМИ сообщали, что ГУП «Водоканал» напротив, мог уменьшить количество «снегоплавилок» с девяти до семи.

По всем признакам петербуржцам остается надеяться только на то, что наступившая зима в городе не окажется такой же щедрой на осадки, как прошлая.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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