Петербургские коммунальщики «забыли» про существование засыпанной снегом велодорожки

Сбылся прогноз петербуржцев о судьбе очередной «формальной» велодорожки. Около месяца назад в Смольном объявили об открытии выделенной зоны для водителей альтернативного транспорта, а сегодня она оказалась заброшенной коммунальными службами и засыпана снегом. Ранее горожане высказывали мнение, что «формальные» велодорожки от Смольного создаются лишь «для галочки», а не для самих петербуржцев.

Петербуржцы рассказали о судьбе новой велодорожки, «с помпой» открытой Смольным в Красногвардейском районе. В сети появились фотографии засыпанной снегом зоны для велосипедистов. Отмечается, что, вероятно, ее «забыли» включить в зону уборки коммунальщиками.

«С первого дня снегопада дорожка засыпана, а велосипедисты, скутеристы и самокатчики ездят по убранному тротуару», – сообщают горожане.

Ранее жители Петербурга предполагали такую судьбу новшеству от администрации Петербурга по примеру ранее открытых велодорожек. Так, сообщалось, что проект зоны для велосипедистов вдоль проспекта Большевиков обернулся «выброшенными» деньгами из бюджета. При разработке проекта не были учтены интересы прямых пользователей. В результате 95% велосипедистов проигнорировали выделенную зону, продолжив передвигаться по пешеходному тротуару.

Более того, велодорожка оказалась заброшенной и коммунальщиками – зимой она превращается в огромную кучу снега. Петербуржцы прочили аналогичную судьбу и новой велодорожке в Красногвардейском районе и оказались правы.

Проблемы в сфере велоинфраструктуры отмечали и эксперты, указывая на неэффективность расходования средств Смольным и отсутствие консультаций во время реализации проектов с экспертами.

Петербуржцы уверены, что администрация губернатора Александра Беглова в Смольном занимается программой расширения велозон лишь «для галочки», не учитывая потребности самих пользователей.

Напомним, в начале года петербуржцы жаловались на многочисленные случаи намеренного «складирования» снега коммунальщиками на велодорожках.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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