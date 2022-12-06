Как «боты Беглова» хамят петербуржцам в комментариях с обсуждением КРТ

Петербургский Центр управления регионом (ЦУР), по всей видимости, умеет не только «накручивать» телеграм-каналы с помощью ботов, но и поддерживать «живую и конструктивную беседу» в комментариях с горожанами, пришедшими выразить свое неудовольствие решениями губернатора Александра Беглова касательно закона о комплексном развитии территорий, заметил канал «Площадь Восстания».

Источник: t.me/Vosstaniya_Square

«В следующей серии ждем ответов в стиле «слышь, псина, докажи научными данными, что ты недоволен, мы что, должны верить тебе на слово?». Ведь сам факт массового недовольства горожан грядущим выселением на окраины и реновацией, из-за которого закон о КРТ даже пришлось подвергнуть псевдозаморозке, недостаточен, чтобы в Смольном поняли, что реновации и выселения на окраины люди не хотят. Равно как и терпеть из года в год другие хронические недоработки Беглова», – заметили в канале.

Скриншоты позволяют увидеть, что ответы «ботов» очень грубы и представляют собой, по сути, «облаивание» горожан. Тем не менее, Смольный, получается, предпочитает тратить деньги на «отработку негатива» таким образом, а не на то, чтобы устранить реальные причины недовольства городской администрацией, и это касается не только закона о КРТ, ставшего самой обсуждаемой региональной инициативой, но также уборки снега, транспортной реформы и других нововведений.

Адвокат Ирина Баханович, сделавшая репост в своем канале, посвященном проблемам петербургских проектов реновации, поблагодарила за подсвечивание «ботов», и в комментарии немедленно выложили несколько новых скринов, иллюстрирующих манеру общения на губернаторской странице.

Однотипно грубая манера общения пробегловских комментаторов не приводит к бану на губернаторской странице, тогда как обычных граждан банили даже за предельно корректные по форме высказывания с критикой. Это заметили и читатели Баханович, и другие пользователи, посмеявшиеся над заявлением губернатора о необходимости чиновникам всех уровней быть более открытыми в соцсетях.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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