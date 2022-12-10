Александр Беглов не рассказал в ходе «прямой линии» об очередях на переселение из петербургских коммуналок – гордиться губернатору нечем

Смольный планировал расселять из коммунальных квартир около 3000 человек ежегодно – это примерно 0,5% от общего количества живущих в этих пережитках советского прошлого. Однако со следующего года даже эти темпы будут снижаться – несмотря на рекордный бюджет, денег на очередников у города якобы нет. При этом в ходе «прямой линии» губернатора Александра Беглова 10 декабря этот вопрос вообще обошли стороной.

Сегодня в Санкт-Петербурге 105 000 коммунальных квартир. Вопреки расхожему мнению, находятся они далеко не в центре – дальние окраины города точно так же сохраняют этот пережиток советского прошлого, и, судя по всему, все они еще не скоро будут расселены. Как сообщает «Коммерсантъ», городские власти решили урезать бюджет на расселение коммуналок в 2023 году и последующих 2024 и 2025 гг. Всего на эти цели будет выделено 7,57 млрд рублей на три года.

Большая часть из них будет израсходована в 2023 году – 3,9 млрд рублей. В 2024 и 2025 годах на решение проблемы будет направлено по 1,8 млрд рублей. В 2022 году было потрачено 3,9 млрд рублей, при этом расходы города на расселение коммуналок в 2021 году на настоящий момент составили 593 млн рублей. При этом как сообщает издание «Город+», существующее за счет Смольного, в 2022 году собираются расселить чуть менее 3000 человек.

Бюллетень недвижимости подсказывает, что сейчас в Санкт-Петербурге в коммуналках проживает более 660 000 горожан. Даже при условии расселения по три тысячи человек в год, очередь выстраивается на столетия вперед. И это без учета инфляции, и того, что Александр Беглов неоднократно подчеркивал, что из городской казны на эти цели в уходящем году было выделено «рекордное» количество средств.

Собственно, тот же губернатор Беглов еще минувшим летом неоднократно с гордостью рассказывал о том, что в 2022 году случилось перевыполнение плана по доходной части бюджета – планировали заработать меньше триллиона, а получилось больше. Случилось это потому, что выросли мировые цены на газ, а «Газпром» с недавних пор зарегистрирован в Санкт-Петербурге и тут же платит налоги. Однако в этом триллионе денег на очередников из коммуналок, как видно из цифр, не нашлось, мало того, теперь каждый год на эти цели будет выделяться меньше 2 млрд рублей. Видимо, поэтому этот вопрос так «тактично» обошли в ходе прямой линии с губернатором 10 декабря.

Очевидно, что власти города и губернатор лично не спешат решать проблемы людей, живущих по несколько семей в одной квартире. Таким образом в городе, который еще называют «Северной столицей», происходит парадокс – с одной стороны, богатейшая в России госкорпорация с огромными доходами, а с другой – люди, которые должны по утрам стоять в очереди в один туалет. Власти могли бы прийти к сбалансированному решению этого вопроса, но, очевидно, делать этого не собираются.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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