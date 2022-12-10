«Собчака нам не нужно»: Пригожин указал на тревожные моменты прямой линии с Бегловым

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал представителям СМИ результаты прямой линии губернатора Петербурга Александра Беглова. По мнению бизнесмена, чиновник не ответил ни на один насущный для горожан вопрос, но при этом сам «непрямой» эфир «многих очень порадовал и даже повеселил».

Журналисты обратились к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать выступление губернатора Петербурга Александра Беглова на телеканале «Санкт-Петербург» в формате прямой линии.

«К сожалению, пока я не получил ответы на эти 80 вопросов, но буду и дальше требовать, чтобы это произошло. Однако, по результатам «прямой линии» у нас есть четыре позитивных момента.

Первый позитив. Губернатор ввел понятие «активный гражданин», после заданных мною вопросов, имея в виду меня. А значит, что и многие петербуржцы получили статус «активных граждан». Если раньше критики губернатора назывались «агентами Запада», то теперь, повторюсь, мы с вами «активные граждане». Я даже думаю, что необходимо ввести специальный почетный знак и премию «Активный гражданин», – приводит ответ бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Далее Пригожин рассказал о втором позитиве этого мероприятия. Бизнесмен заявил, что на все вопросы, заданные Беглову на «прямую линию», петербуржцы все равно получат ответ. Но правильные честные ответы дадут горожанам специалисты бизнесмена, потому что в аппарате градоначальника компетентных экспертов, по мнению Пригожина, нет.

«Александр Дмитриевич многих очень порадовал этой «прямой линией». И даже повеселил. Например, «прямая линия» была не прямой. Показали ее днем, а записана ночью. Александр Дмитриевич сказал, что трудился 2 часа, и это было на 51-й минуте. Видимо 69 минут забавных историй нам не показали», – продолжил свой анализ предприниматель.

Далее Пригожин поделился своими мыслями о четвертом позитиве этой передачи. По его мнению, в ней были очень тревожные моменты, но все закончилось хорошо, так как многие петербуржцы помнят, когда на телеканале «Санкт-Петербург» вот так же висела заставка. Произошло это во время путча, когда выступал Борис Гидаспов, первый секретарь Ленинградского обкома партии. Вдруг эфир прервали почти на час, а потом появился Собчак, напомнил бизнесмен.

«Не дай нам Бог такое пережить снова. У нас есть Гидаспов, извините, оговорился, есть Беглов, и пусть остается с нами навсегда. Собчака нам не нужно» – резюмировал Евгений Пригожин.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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