«Вольготно проживается лишь Смольному и все» – активисты предположили, как бы оценил качество снегоуборки в Петербурге Николай Некрасов

Активисты движения «Город перемен» в день рождения известного писателя Николая Некрасова в стихотворной форме попытались ответить на злободневный вопрос – кому в Петербурге жить хорошо? Ответ не стал неожиданностью – пока простые горожане страдают из-за безалаберности городских властей, «вольготно живется» лишь чиновникам Смольного.

Накануне, 10 декабря, исполнился 201 год со дня рождения великого писателя Николая Некрасова. В своем новом ролике активисты движения «Город перемен» предположили, какие стихи он мог бы написать, вдохновленный текущей ситуацией в Петербурге.

Креативные энтузиасты уверены, что Некрасов ужаснулся бы последствиями провального начала снегоуборочного сезона. Они припомнили, как в ноябре коммунальщики проводили «репетиции» по уборке снега еще до первых снегопадов. Однако, с приходом первых признаков зимы с городских улиц пропали и дворники и спецтехника.

«Сначала снега не было,

Но странно было сразу же:

Уборщики боролися

С невидимым врагом.

А с первым снегопадом вдруг

Бороться прекратили все.

Рассыпали песок и соль

И спать пошли домой», – рассказали активисты «Города Перемен».

Была отмечена проблема чрезмерного использования солевых смесей на дорожных покрытиях и в пешеходных зонах. Такие реагенты портят одежду и обувь, негативно влияют на состояние автомобилей и разъедают лапы домашних питомцев.

«Пускай разъест подошвы все

Сгниют автомобильчики

И лапы братьев меньших всех

Разъест к чертям собачьим же», – в креативной форме высмеяли активисты меры борьбы со снегом от Смольного.

Авторы ролика задаются вопросом, кому в текущей ситуации хорошо жить в Петербурге? И приходят к мнению, что в данную категорию жителей не входят инвалиды, вынужденные самостоятельно убирать снег в своих дворах, и не пожилым людям, лишенным возможности с комфортом передвигаться по неубранному от снегу городу. Вспомнили активисты и про провалы транспортной реформы, результатами которого стало кратное увеличение времени ожидания общественного транспорта и невозможность «втиснуться» в переполненные салоны автобусов и троллейбусов.

В конце ролика авторы приходят к выводу, что в текущих реалиях «жить хорошо» лишь чиновникам Смольного.

«Но, очевидно, в некогда

Большом культурном городе

Вольготно проживается

Лишь Смольному и все», – резюмируют активисты.

Напомним, ранее активисты движения обращали внимание на чрезмерное количество компаний и организаций, ответственных за уборку снега. Это может быть одной из причин систематического провала снегоуборочных компаний командой губернатора Александра Беглова в Смольном.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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