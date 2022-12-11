В особняке Людвига Нобеля произошел пожар

В особняке Людвига Нобеля на Пироговской набережной 11 декабря произошел пожар – по данным «Петербургского дневника», горели перекрытия здания. К тушению привлекали отряд из двух машин и десяти специалистов, пострадавших нет. По состоянию на 14 часов 29 минут возгорание ликвидировано, причины пока не установлены.

Дом №19 по Пироговской набережной принадлежал Механическому заводу «Людвиг Нобель», который изготавливал оружие для русской армии, помимо жилых помещений, в нем размещался офис самого Людвига Нобеля – брата изобретателя взрывчатки и основателя Нобелевской премии Альфреда Нобеля.

Источник: t.me/dnevspb/36708

После революции завод и особняк национализировали, Нобели уехали из России, и дом служил в разные годы административным зданием, актовым залом, клубом, библиотекой.

В начале 90-х завод оказался банкротом и его закрыли. Дом, помнящий стольких людей, оставивших след в истории России XX века, попросту бросили, а потом передали Санкт-Петербургскому государственному университету, но «безопаснее» его существование не стало.

Более десяти лет здание находится в оперативном управлении СПбГУ, но университет ничего не сделал для спасения исторического здания – даже не закрыл вход в него через крышу. Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) даже судился с университетом, но до сих пор не добился начала работ по ремонту, тогда как дом регулярно подвергается набегам вандалов.

Особняк Людвига Нобеля облюбовали маргиналы, которые ищут в его стенах укрытия от непогоды – в большинстве случаев именно их неосторожность становится причиной пожаров. Привлекает он и любителей заброшенных строений, которые делают там живописные фотографии – в дом легко попасть, несмотря на заколоченные окна и двери наружного фасада. И любящим свой город петербуржцам бывает грустно при виде некогда прекрасных интерьеров особняка, оказавшегося не нужным властям города, которые не хотят найти способных восстановить дом и дать ему новую жизнь.

По мнению горожан, состояние особняка – позор для администрации Александра Беглова.

«У администрации нет денег на ремонт разве? Позор какой. Такие вещи реставрировать надо и в музей превращать, требуйте, наконец, от правительства реконструкции здания, реставрации. Так нельзя жить», – писали петербуржцы в октябре.

В августе особняк упомянули активисты движения «Живой город», подавая открытое письмо к главе ПАО «Газпром» Алексею Миллеру – авторы письма просили его «взять под опеку» несколько исторических зданий Петербурга, отмечая, что дом на Пироговской, 19 находится в числе памятников культурного наследия, которые город рискует утратить. По мнению градозащитников, особняк гибнет по вине Смольного.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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