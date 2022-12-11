«Мы добьемся того, чтобы он был захоронен на Аллее Героев»: Пригожин подтвердил намерение отстоять права погибшего бойца ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин считает «фактом вандализма и издевательства над памятью погибших братьев» отказ властей Петербурга хоронить бойца ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы Белоостровского кладбища.

Он пообещал, что будет биться за каждого бойца, невзирая на то, есть ли у него за плечами тюремное прошлое или нет.

«В ЧВК «Вагнер» бывшие заключенные и сотрудники правоохранительных органов воюют плечом к плечу, погибая друг за друга, во имя своей общей Родины», – объяснил предприниматель. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин считает, что добьется в итоге захоронения бойца на Аллее Героев, а после разберется, кто прав, а кто виноват.

«И будем выдергивать за уши каждого гаденыша и привлекать его к ответу. Чтобы он заглянул в глаза этого погибшего бойца, который со своими боевыми товарищами исполняет контракт с Родиной до конца, живыми или мёртвыми», – заключил бизнесмен.

Ранее он ответил критикам ЧВК «Вагнер», предложив тем «закрыть рты» и отправиться в зону СВО вместо бойцов.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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